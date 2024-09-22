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Чим можна замінити слово "лайфгак" — приклад 15 українських аналогів

22 вересня 2024 06:03
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Чим замінити слово лайфгак в українській мові, приклади
Дівчинка з прапором України та плакатом. Фото: з відкритих джерел
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Слово "лайфгак" означає практичну пораду, яка допомогає зробити щось простіше або швидше. Хоча це слово має іншомовне походження, проте в українській мові існує чимало варіантів для його заміни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформаційний ресурс "Словотвір".

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Приклад 15 українських аналогів до слова "лайфгак"

У сучасному медіапросторі постійно з’являються різноманітні поради та хитрощі, що спрощують повсякденне життя — зазвичай їх називають лайфгаками. Однак, у словниках української літературної мови цей термін відсутній, зате існує чимало інших варіантів. Ось декілька з них:

  • хитрик;
  • лазівка;
  • корисняк;
  • кмітлинка;
  • зарада;
  • життєхитрик;
  • вигадка;
  • викрутас;
  • викрутень;
  • життівка;
  • хитрунець;
  • порада;
  • придумка;
  • підказка;
  • дотеп.

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