Чим замінити слово лайфгак в українській мові, приклади

Дівчинка з прапором України та плакатом. Фото: з відкритих джерел

Слово "лайфгак" означає практичну пораду, яка допомогає зробити щось простіше або швидше. Хоча це слово має іншомовне походження, проте в українській мові існує чимало варіантів для його заміни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформаційний ресурс "Словотвір".

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Приклад 15 українських аналогів до слова "лайфгак"

У сучасному медіапросторі постійно з’являються різноманітні поради та хитрощі, що спрощують повсякденне життя — зазвичай їх називають лайфгаками. Однак, у словниках української літературної мови цей термін відсутній, зате існує чимало інших варіантів. Ось декілька з них: