Чим замінити слово лайфгак в українській мові, приклади

Чим можна замінити слово "лайфгак" — приклад 15 українських аналогів
22 вересня 2024 06:03
Дівчинка з прапором України та плакатом. Фото: з відкритих джерел
Слово "лайфгак" означає практичну пораду, яка допомогає зробити щось простіше або швидше. Хоча це слово має іншомовне походження, проте в українській мові існує чимало варіантів для його заміни.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформаційний ресурс "Словотвір".
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Приклад 15 українських аналогів до слова "лайфгак"
У сучасному медіапросторі постійно з’являються різноманітні поради та хитрощі, що спрощують повсякденне життя — зазвичай їх називають лайфгаками. Однак, у словниках української літературної мови цей термін відсутній, зате існує чимало інших варіантів. Ось декілька з них:
- хитрик;
- лазівка;
- корисняк;
- кмітлинка;
- зарада;
- життєхитрик;
- вигадка;
- викрутас;
- викрутень;
- життівка;
- хитрунець;
- порада;
- придумка;
- підказка;
- дотеп.
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