Чем заменить слово лайфхак в украинском языке

Чем можно заменить слово "лайфхак" — пример 15-ти украинских аналогов
22 сентября 2024 06:03
Девочка с флагом Украины и плакатом. Фото: из открытых источников
Слово "лайфгак" означает практический совет, помогающий сделать что-то проще или быстрее. И хоть это слово имеет иноязычное происхождение, однако в украинском языке существует множество вариантов для его замены.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информационный ресурс "Словотвір".
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Пример 15 украинских аналогов к слову "лайфхак"
В современном медиапространстве постоянно появляются различные советы и хитрости, упрощающие повседневную жизнь — обычно их называют лайфхаками. Однако, в словарях украинского литературного языка этот термин отсутствует, зато существует немало других вариантов. Вот несколько из них:
- хитрик;
- лазівка;
- корисняк;
- кмітлинка;
- зарада;
- життєхитрик;
- вигадка;
- викрутас;
- викрутень;
- життівка;
- хитрунець;
- порада;
- придумка;
- підказка;
- дотеп.
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