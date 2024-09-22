Чем заменить слово лайфхак в украинском языке

Девочка с флагом Украины и плакатом. Фото: из открытых источников

Слово "лайфгак" означает практический совет, помогающий сделать что-то проще или быстрее. И хоть это слово имеет иноязычное происхождение, однако в украинском языке существует множество вариантов для его замены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информационный ресурс "Словотвір".

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Пример 15 украинских аналогов к слову "лайфхак"

В современном медиапространстве постоянно появляются различные советы и хитрости, упрощающие повседневную жизнь — обычно их называют лайфхаками. Однако, в словарях украинского литературного языка этот термин отсутствует, зато существует немало других вариантов. Вот несколько из них: