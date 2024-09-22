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Чем можно заменить слово "лайфхак" — пример 15-ти украинских аналогов

22 сентября 2024 06:03
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Чем заменить слово лайфхак в украинском языке
Девочка с флагом Украины и плакатом. Фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Слово "лайфгак" означает практический совет, помогающий сделать что-то проще или быстрее. И хоть это слово имеет иноязычное происхождение, однако в украинском языке существует множество вариантов для его замены. 

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информационный ресурс "Словотвір".

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В современном медиапространстве постоянно появляются различные советы и хитрости, упрощающие повседневную жизнь — обычно их называют лайфхаками. Однако, в словарях украинского литературного языка этот термин отсутствует, зато существует немало других вариантов. Вот несколько из них:

  • хитрик;
  • лазівка;
  • корисняк;
  • кмітлинка;
  • зарада;
  • життєхитрик;
  • вигадка;
  • викрутас;
  • викрутень;
  • життівка;
  • хитрунець;
  • порада;
  • придумка;
  • підказка;
  • дотеп.

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