Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Чоловік ледь не розлучився через прапор з підписом Залужного — Притула розповів подробиці arrow

Чоловік ледь не розлучився через прапор з підписом Залужного — Притула розповів подробиці

8 січня 2024 02:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Чоловік ледь не розлучився через прапор з підписом Залужного — Притула розповів подробиці
Український шоумен та волонтер Сергій Притула. Фото: YouTube
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Екстелеведучий та волонтер Сергій Притула розповів, що на одному з бдагодійних аукціонів чоловік придбав прапор на підтримку ЗСУ за 160 тисяч гривень з підписом Залужного. Утім, згодом через невдоволення дружини, повернув його.

Про це Притула сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Читайте також:

Притула розповів про прикрий інцидент з прапором

Притула пояснив, що випадок трапився на концерті у стентап-коміка Антона Тимошенка. Чоловік з радістю забрав переможний лот. 

"Через кілька днів чоловік, який купив цей прапор, сказав, що він зробив це без погодження з дружиною. Ну, і дружина погрожує розлученням. "Поверніть мені гроші". Я сказав, що у тої жінки нема серця... Чоловік прийшов з прапором з підписом Залужного. Так, дорого заплатив, але, чорт забирай, це прапор із підписом Залужного", – розповів Притула.

Волонтер додав жартуючи, що на місці чоловіка подумав би, чи Шоумен пожартував, що на місці того чоловіка задумався б, чи варто далі жити з такою дружиною.

Він додав, що стендапер Тимошенко повернув чоловіку гроші, а прапор продав іншій людині.

Раніше ми писали, що український ведучий і актор, громадський і політичний діяч, а зараз — засновник власного Благодійного фонду Сергій Притула дав відверте інтерв’ю. У ньому чоловік чесно зізнався, чи втомився він від повномасштабної війни в Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі