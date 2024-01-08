Чоловік ледь не розлучився через прапор з підписом Залужного — Притула розповів подробиці

Український шоумен та волонтер Сергій Притула. Фото: YouTube

Екстелеведучий та волонтер Сергій Притула розповів, що на одному з бдагодійних аукціонів чоловік придбав прапор на підтримку ЗСУ за 160 тисяч гривень з підписом Залужного. Утім, згодом через невдоволення дружини, повернув його.

Про це Притула сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Притула пояснив, що випадок трапився на концерті у стентап-коміка Антона Тимошенка. Чоловік з радістю забрав переможний лот.

"Через кілька днів чоловік, який купив цей прапор, сказав, що він зробив це без погодження з дружиною. Ну, і дружина погрожує розлученням. "Поверніть мені гроші". Я сказав, що у тої жінки нема серця... Чоловік прийшов з прапором з підписом Залужного. Так, дорого заплатив, але, чорт забирай, це прапор із підписом Залужного", – розповів Притула.

Волонтер додав жартуючи, що на місці чоловіка подумав би, чи Шоумен пожартував, що на місці того чоловіка задумався б, чи варто далі жити з такою дружиною.

Він додав, що стендапер Тимошенко повернув чоловіку гроші, а прапор продав іншій людині.

Раніше ми писали, що український ведучий і актор, громадський і політичний діяч, а зараз — засновник власного Благодійного фонду Сергій Притула дав відверте інтерв’ю. У ньому чоловік чесно зізнався, чи втомився він від повномасштабної війни в Україні.