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Мужчина едва не расстался из-за флага с подписью Залужного — Притула рассказал подробности

8 января 2024 02:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Мужчина едва не расстался из-за флага с подписью Залужного — Притула рассказал подробности
Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула. Фото: YouTube
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Экстелеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал, что на одном из благотворительных аукционов мужчина приобрел флаг в поддержку ВСУ за 160 тысяч гривен с подписью Залужного. Впрочем, впоследствии из-за недовольства жены, вернул его.

Об этом Притула сказал в интервью "Радио Свобода".

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Притула объяснил, что случай произошел на концерте у стентап-комика Антона Тимошенко. Человек с радостью забрал победный лот.

"Через несколько дней мужчина, купивший этот флаг, сказал, что он сделал это без согласования с женой. Ну, и жена угрожает разводом. "Верните мне деньги". Я сказал, что у той женщины нет сердца... Муж пришел из флагом с подписью Залужного.Да, дорого заплати, но, черт возьми, это флаг с подписью Залужного ", – рассказал Притула.

Волонтер добавил шутя, что на месте мужчины подумал бы, Шоумен пошутил, что на месте того мужчины задумался, стоит ли дальше жить с такой женой.

Он добавил, что стендапер Тимошенко вернул мужчине деньги, а флаг продал другому человеку.

Ранее мы писали, что украинский ведущий и актер, общественный и политический деятель, а сейчас основатель собственного Благотворительного фонда Сергей Притула дал откровенное интервью. В нем мужчина честно признался, устал ли он от полномасштабной войны в Украине.

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