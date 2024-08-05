Доброволець з інвалідністю подав позов на ТЦК через незаконний призов

Судове засідання. Ілюстратвине фото: ml.od.court.gov.ua

Мешканець Полтавської області звернувся до суду з позовом про скасування наказу про його мобілізацію, оскільки вважає протиправними дії Територіального центру комплектування про його призов. За словами чоловіка, він має інвалідність II групи, а коли його мобілізували, то не провели медичного огляду.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За матеріалами справи, чоловіка мобілізували в лютому 2022 року. Він не отримував повістки, не мав мобілізаційного розпорядження та не проходив медогляд, попри те, що має інвалідність II групи. Тому чоловік вирішив, що правила призову щодо нього порушили, а ТЦК мав би відправити його на медогляд, тому просить скасувати наказ про свою мобілізацію.

Натомість у ТЦК пояснили, що огляд добровольців у лютому 2022 року відбувався на основі скарг та заяв, а також на тілесному огляді, оскільки тоді можливості та часу на проведення детального медогляду не було.

Позивач прийшов до ТЦК добровільно, нічого не сказавши про свій стан здоров'я. Там він висловив бажання служити в роті охорони разом зі своїми знайомими. Проте в червні 2022 року цю роту реорганізували, а чоловіка направили в іншу частину, що мала вирушити в Чернігівську та Донецьку області.

У липні 2022 року позивач таки пройшов ВЛК, яка визнала його "обмежено придатним". Згодом в листопаді того ж року він ще раз пройшов ВЛК, яка в підсумку повторила слова першої комісії. Таким чином чоловік надіслав командуванню висновок ВЛК і відмовився повертатися у підрозділ.

Що вирішив суд

Суд дійшов висновку, що чоловіка було призвано добровільно. Щобільше станом на лютий 2022 року діяла стара редакція закону про мобілізацію, згідно з якою не заборонялося призивати на службу особу з інвалідністю. Інша справа, якби ВЛК визнала такого громадянина "тимчасово непридатним".

Крім того, якщо в чоловіка були скарги на здоров'я, він мав би подати скаргу і пройти медогляд, щоб визначити ступінь придатності, однак він цього не зробив. З рапортом про проведення медогляду позивач звернувся тільки після того, як реорганізували роту охорони.

Таким чином суд відмовив чоловіку у задоволені його позову, адже скасування його наказу про мобілізацію є необґрунтованим.