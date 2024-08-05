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Мужчина с инвалидностью заявил о незаконной мобилизации и подал иск на ТЦК — суд принял решение

5 августа 2024 01:32
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Доброволец с инвалидностью подал иск на ТЦК из-за незаконного призыва
Судебное заседание. Иллюстративное фото: ml.od.court.gov.ua
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Житель Полтавской области обратился в суд с иском об отмене приказа о его мобилизации, поскольку считает противоправными действия Территориального центра комплектования о его призыве. По словам мужчины, он имеет инвалидность II группы, а когда его мобилизовали, то не провели медицинский осмотр.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам дела, мужчину мобилизовали в феврале 2022 года. Он не получал повестки, не имел мобилизационного распоряжения и не проходил медосмотр, несмотря на то, что имеет инвалидность II группы. Поэтому мужчина решил, что правила призыва насчет его нарушили, а ТЦК должен был отправить его на медосмотр, поэтому просит отменить приказ о своей мобилизации.

В ТЦК пояснили, что осмотр добровольцев в феврале 2022 года проходил на основе жалоб и заявлений, а также на телесном осмотре, поскольку тогда возможности и времени на проведение детального медосмотра не было.

Истец пришел в ТЦК добровольно, ничего не сказав о своем состоянии здоровья. Там он выразил желание служить в роте охраны вместе со своими знакомыми. Однако в июне 2022 года эту роту реорганизовали, а мужчину направили в другую часть, которая должна была отправиться в Черниговскую и Донецкую области.

В июле 2022 года истец прошел ВВК, которая признала его "ограниченно пригодным". Впоследствии в ноябре того же года он еще раз прошел ВВК, которая в итоге повторила слова первой комиссии. Таким образом, мужчина направил командованию вывод ВВК и отказался возвращаться в подразделение.

Что решил суд

Суд пришел к выводу, что мужчина был призван добровольно. Более того по состоянию на февраль 2022 года действовала старая редакция закона о мобилизации, согласно которой не запрещалось призывать на службу лицо с инвалидностью. Другое дело, если бы ВВК сочла такого гражданина "временно непригодным".

Кроме того, если у мужчины были жалобы на здоровье, он должен был подать жалобу и пройти медосмотр, чтобы определить степень годности, однако он этого не сделал. С рапортом о проведении медосмотра истец обратился только после того, как реорганизовали роту охраны.

Таким образом суд отказал мужчине в удовлетворении его иска, ведь отмена его приказа о мобилизации необоснованна.

Мужчина с инвалидностью добровольно мобилизовался в начале войны, а затем сказал, что его мобилизовали незаконно
Скриншот приговора Полтавского окружного административного суда.

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