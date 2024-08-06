Молдованин на спір переплив річку Дністер та потрапив в Україну — як його покарали

Чоловік з Молдови на спір переплив річку Дністер та отримав "приз" від прикордонників
6 серпня 2024 19:15
Затриманий чоловік. Фото: ДПСУ
Прикордонники затримали громадянина Молдови, який перетнув Дністер і нелегально потрапив в Україну. Тепер йому заборонено в'їжджати в Україну протягом п'яти років.
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у вівторок, 6 серпня.
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"Весело провівши час із друзями, чоловік побився об заклад, що перепливе річку. Так він і зробив", — йдеться в повідомлені.
Громадянин Молдови дізнався про свій незаконний перетин кордону з Україною лише після того, як досяг протилежного берега. Прикордонники затримали правопорушника і, відповідно до процедури реадмісії, повернули його до Молдови.
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