Молдованин на спор переплыл реку Днестр и попал в Украину, как его наказали.

Задержанный мужчина. Фото: ГПСУ

Пограничники задержали пересекшего Днестр гражданина Молдовы и нелегально попал в Украину. Теперь ему запрещено въезжать в Украину в течение пяти лет.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы во вторник, 6 августа.

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"Весело проводя время с друзьями, мужчина поспорил, что переплывет реку. Так он и сделал", — говорится в сообщении.

Гражданин Молдовы узнал свое незаконное пересечение границы с Украиной только после того, как достиг противоположного берега. Пограничники задержали правонарушителя и, согласно процедуре реадмиссии, вернули его в Молдову.