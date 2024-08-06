Молдованин на спор переплыл реку Днестр и попал в Украину, как его наказали.

Мужчина из Молдовы на спор переплыл реку Днестр и получил "приз" от пограничников
6 августа 2024 19:15
Задержанный мужчина. Фото: ГПСУ
Пограничники задержали пересекшего Днестр гражданина Молдовы и нелегально попал в Украину. Теперь ему запрещено въезжать в Украину в течение пяти лет.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы во вторник, 6 августа.
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Переплыл Днестр и попал в Украину
"Весело проводя время с друзьями, мужчина поспорил, что переплывет реку. Так он и сделал", — говорится в сообщении.
Гражданин Молдовы узнал свое незаконное пересечение границы с Украиной только после того, как достиг противоположного берега. Пограничники задержали правонарушителя и, согласно процедуре реадмиссии, вернули его в Молдову.
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