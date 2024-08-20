Чоловікам за кордоном стане складніше отримати паспорт — що вирішили у Кабміні

Черга за паспортами. Ілюстративне фото: AFP

Військовозобов'язаним чоловікам за кордоном паспорти видаватимуть за новими правилами. Тепер потрібно мати військово-облікові документи (ВОД).

Про це пише Судово-юридична газета у понеділок, 19 серпня.

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Кабмін запровадив новий порядок перевірки військово-облікових документів для чоловіків, які подають заявки на отримання паспорта громадянина України чи закордонного паспорта за кордоном.

Зазначається, що чоловіки віком від 18 до 60 років при поданні документів до паспортного сервісу мають пройти автоматичну перевірку дійсності своїх ВОД через електронні системи, такі як Демографічний реєстр та Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".

Якщо документи виявляться недійсними, в оформленні паспорта буде відмовлено, і громадянина про це повідомлять засобами зв'язку.

Для тих, хто подав документи до 25 квітня 2024 року (дати набрання чинності законом про мобілізацію), паспорт можна буде отримати лише за умови, що ВОД буде дійсним у Реєстрі "Оберіг".

У разі недійсності документа отримати паспорт можна буде лише в Україні.

У чоловіків віком від 18 до 25 років, якщо запис у Реєстрі "Оберіг" відсутній, документи можуть бути прийняті без подання ВОД, але видача паспорта буде можлива лише після підтвердження дійсності військово-облікових документів через електронні системи.