Мужчинам за рубежом станет сложнее получить паспорт — что решили в Кабмине

Мужчинам за границей паспорта будут выдавать по новым правилам — решение Кабмина
Военнообязанным мужчинам за границей паспорта будут выдавать по новым правилам. Теперь нужно иметь военно-учетные документы (ВУД).
Об этом пишет Судебно-юридическая газета в понедельник, 19 августа.
Новые правила для получения паспорта за границей
Кабмин ввел новый порядок проверки военно-учетных документов для мужчин, подающих заявки на получение паспорта гражданина Украины или загранпаспорта за границей.
Отмечается, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет при подаче документов в паспортный сервис должны пройти автоматическую проверку действительности своих ВУД через электронные системы, такие как Демографический реестр и Реестр военнообязанных "Оберіг".
Если документы окажутся недействительными, в оформлении паспорта будет отказано, и гражданина об этом сообщат средствами связи.
Для тех, кто подал документы до 25 апреля 2024 года (дать вступление в силу закона о мобилизации), паспорт можно будет получить только при условии, что ВУД будет действителен в Реестре "Оберіг".
При недействительности документа получить паспорт можно будет только в Украине.
У мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, если запись в Реестре "Оберіг" отсутствует, документы могут быть приняты без представления ВУД, но выдача паспорта будет возможна только после подтверждения действительности военно-учетных документов через электронные системы.
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