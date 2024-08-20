Мужчинам за рубежом станет сложнее получить паспорт — что решили в Кабмине

Очередь за паспортами. Иллюстративное фото: AFP

Военнообязанным мужчинам за границей паспорта будут выдавать по новым правилам. Теперь нужно иметь военно-учетные документы (ВУД).

Об этом пишет Судебно-юридическая газета в понедельник, 19 августа.

Читайте также:

Новые правила для получения паспорта за границей

Кабмин ввел новый порядок проверки военно-учетных документов для мужчин, подающих заявки на получение паспорта гражданина Украины или загранпаспорта за границей.

Отмечается, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет при подаче документов в паспортный сервис должны пройти автоматическую проверку действительности своих ВУД через электронные системы, такие как Демографический реестр и Реестр военнообязанных "Оберіг".

Если документы окажутся недействительными, в оформлении паспорта будет отказано, и гражданина об этом сообщат средствами связи.

Для тех, кто подал документы до 25 апреля 2024 года (дать вступление в силу закона о мобилизации), паспорт можно будет получить только при условии, что ВУД будет действителен в Реестре "Оберіг".

При недействительности документа получить паспорт можно будет только в Украине.

У мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, если запись в Реестре "Оберіг" отсутствует, документы могут быть приняты без представления ВУД, но выдача паспорта будет возможна только после подтверждения действительности военно-учетных документов через электронные системы.