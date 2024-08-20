Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Мужчинам за границей паспорта будут выдавать по новым правилам — решение Кабмина arrow

Мужчинам за границей паспорта будут выдавать по новым правилам — решение Кабмина

20 августа 2024 00:10
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мужчинам за рубежом станет сложнее получить паспорт — что решили в Кабмине
Очередь за паспортами. Иллюстративное фото: AFP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Военнообязанным мужчинам за границей паспорта будут выдавать по новым правилам. Теперь нужно иметь военно-учетные документы (ВУД).

Об этом пишет Судебно-юридическая газета в понедельник, 19 августа.

Читайте также:

Новые правила для получения паспорта за границей

Кабмин ввел новый порядок проверки военно-учетных документов для мужчин, подающих заявки на получение паспорта гражданина Украины или загранпаспорта за границей.

Отмечается, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет при подаче документов в паспортный сервис должны пройти автоматическую проверку действительности своих ВУД через электронные системы, такие как Демографический реестр и Реестр военнообязанных "Оберіг".

Если документы окажутся недействительными, в оформлении паспорта будет отказано, и гражданина об этом сообщат средствами связи.

Для тех, кто подал документы до 25 апреля 2024 года (дать вступление в силу закона о мобилизации), паспорт можно будет получить только при условии, что ВУД будет действителен в Реестре "Оберіг".

При недействительности документа получить паспорт можно будет только в Украине.

У мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, если запись в Реестре "Оберіг" отсутствует, документы могут быть приняты без представления ВУД, но выдача паспорта будет возможна только после подтверждения действительности военно-учетных документов через электронные системы.

Также важные новости дня по теме:

Кабинет министров правила паспорта правительство документы ТЦК и СП военнообязанные мужчины резерв реестр Оберіг

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:30 Отсрочка от мобилизации без документов — как ее оформить

00:15 В Судже снесли Ленина — СМИ показали начало декоммунизации в городе

00:10 Мужчинам за границей паспорта будут выдавать по новым правилам — решение Кабмина

00:05 Жара и отключение света возвращаются — какие графики применит сегодня Укрэнерго

00:00 Шольц отреагировал на сообщение СМИ о сокращении военной помощи для Украины

19 августа 2024

23:58 Ребров пригласит в сборную новичков из Динамо — один из них вызывается впервые

23:53 Помогали уклониться от мобилизации — как суд наказал работников ТЦК и командира взвода

Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Срочная новость

23:45 В Киевской области слышны взрывы — в КГГА объяснили их происхождение

23:22 Украину атакует стая "Шахедов" — в каких регионах на этот момент объявлена воздушная тревога

00:30 Отсрочка от мобилизации без документов — как ее оформить

00:15 В Судже снесли Ленина — СМИ показали начало декоммунизации в городе

00:10 Мужчинам за границей паспорта будут выдавать по новым правилам — решение Кабмина

00:05 Жара и отключение света возвращаются — какие графики применит сегодня Укрэнерго

00:00 Шольц отреагировал на сообщение СМИ о сокращении военной помощи для Украины

19 августа 2024

23:58 Ребров пригласит в сборную новичков из Динамо — один из них вызывается впервые

23:53 Помогали уклониться от мобилизации — как суд наказал работников ТЦК и командира взвода

Срочная новость

23:45 В Киевской области слышны взрывы — в КГГА объяснили их происхождение

23:22 Украину атакует стая "Шахедов" — в каких регионах на этот момент объявлена воздушная тревога

23:05 В Днепропетровской области Зеленский встретился с ветеранами и представителями бизнеса

Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Text

17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

Text

14:01 Жданов заявил, что россияне не снимают подразделения с Донбасса для Курской области

Text

13:51 Как должно проходить возвращение военных в гражданскую жизнь — эксперт назвал ключевой вариант

Text

13:00 Преступления россиян на ЗАЭС и возвращение графиков отключений — эфир День.LIVE

Text

12:32 Эксперт ответил, вернули ли украинские беженцы Польши деньги, которые она дала для содержания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут