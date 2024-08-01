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Чоловіки побили працівника ТЦК на Прикарпатті — з’явилися нові деталі нападу

1 серпня 2024 09:20
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Побиття військового ТЦК у Ворохті — нападникам оголосили підозру
ВійськовослужбовецьТЦК, якого побили у Ворохті. Фото: gk-press.if.ua
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Чоловікам, які в липні у селищі Ворохта на Прикарпатті жорстоко побили співробітника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомлено про підозру. Щодо нападників вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Про це інформує пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури.

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Слідство встановило, що четворо чоловіків побили військовослужбовця Верховинського ТЦК під час виконання службових обов’язків. Подія трапилася 4 липня у селищі Ворохта.

За інформацією місцевих ЗМІ, чоловіки побили військовослужбовця ТЦК і пошкодили його автомобіль через встановлення блокпоста, який "відлякував туристів".

"Під час конфлікту місцеві чоловіки призовного віку завдали військовослужбовцю РТЦК та СП декілька ударів по голові та тілу, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та інші. Також вони пошкодили автомобіль, яким користувався потерпілий", — сказано у повідомленні. 

Наразі чотирьом чоловікам повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання стосовно них запобіжних заходів, а також щодо оголошення підозри іншим фігурантам.

За вказане правопорушення чоловікам загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі  на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, у Львівській області співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки нібито побили чоловіка. Після цього вони прийшли до нього в лікарню і виписали повістку.

Раніше на Одещині викрили схему уникнення мобілізації. Підозрювані виробляли документи на замовлення ухилянтів. 

Також ми писали, що прикордонники затримали 14-річного підлітка, який допомагав чоловікам перетнути кордон через Тису. За небезпечну переправу через річку чоловіки заплатили від 4 до 6 тисяч доларів. 

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