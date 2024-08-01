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Мужчины избили работника ТЦК в Прикарпатье — появились новые детали нападения

1 августа 2024 09:20
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Избиение военного ТЦК в Ворохте — нападающим объявили подозрение
Военнослужащий ТЦК, избитый в Ворохте. Фото: gk-press.if.ua
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Мужчинам, которые в июле в поселке Ворохта в Прикарпатье жестоко избили сотрудника Территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщено о подозрении. В отношении нападающих решается вопрос об избрании мер пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры.

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Следствие установило, что четворо мужчин избили военнослужащего Верховинского ТЦК при исполнении служебных обязанностей. Событие произошло 4 июля в поселке Ворохта.

По информации местных СМИ, мужчины избили военнослужащего ТЦК и повредили его автомобиль из-за установки блокпоста, который "отпугивал туристов".

"Во время конфликта местные мужчины призывного возраста нанесли военнослужащему РТЦК и СП несколько ударов по голове и телу, нанеся телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и другие. Также они повредили автомобиль, которым пользовался пострадавший", — сказано в сообщении.

В настоящее время четырем мужчинам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании мер предосторожности, а также о объявлении подозрения другим фигурантам.

За указанное правонарушение мужчинам грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, во Львовской области сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки якобы избили мужчину. После этого они пришли к нему в больницу и выписали повестку.

Раньше в Одесской области разоблачили схему избегания мобилизации. Подозреваемые производили документы по заказу ухилянтов.

Также мы писали, что пограничники задержали 14-летнего подростка, который помогал мужчинам пересечь границу через Тису. За опасную переправу через реку мужчины заплатили от 4 до 6 тысяч долларов.

избиение Ивано-Франковская область военный призыв мобилизация подозрение ТЦК и СП мужчины

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