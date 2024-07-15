Інтервʼю зі спікером Державного департаменту США Деном Цисеком

Спікер Державного департаменту США Ден Цісек. Фото: скріншот

Чому Україна досі не в НАТО ? Як насправді працює п'ята стаття Альянсу? Чи можна реформувати деякі правила НАТО і як це зробити?

На ці та інші питання відповів в інтерв'ю Новини.LIVE російськомовний речник Державного департаменту США Ден Цісек.

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— Дене, розкажіть спочатку про перший день саміту НАТО у Вашингтоні.

— Щодо першого дня саміту, найголовніше — це те, що президент Байден анонсував п'ять нових систем ППО для України, і очевидно, наскільки важливими є системи ППО після жахливої атаки в Україні в понеділок.

Крім того, держсекретар Блінкен провів дискусію з міністром закордонних справ України паном Кулебою, і вони обговорювали найголовніші питання та найголовніші пріоритети для України на саміті.

Зустріч Куліби з Блінкеном. Фото: REUTERS/Tom Brenner

— Чому ці зустрічі такі важливі?

— Тому що, загалом кажучи, головні пріоритети цього саміту є такими. По-перше, це зміцнення альянсу. По-друге, це підтримка щодо України. І третій пріоритет – це співпраця з партнерами у Тихоокеанському регіоні.

Але цей список показує, наскільки важлива підтримка для України. І тому ці дискусії, наприклад, з паном Блінкеном, з паном Кулебою, це було дуже важливо, щоб це було першого дня саміту, щоб підготуватися до того, що буде далі. А що буде далі — це ідея чи концепція цього саміту — це міст до НАТО для України.

Тому що це не лише риторика. Це означає нові конкретні кроки вперед і мету підготувати Україну до виступу в НАТО у майбутньому. Тут варто зазначити, що політика США та політика та адміністрація президента Байдена дуже ясна — це те, що США бачать місце для України в НАТО в майбутньому.

Джо Байден і Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Україні необхідно провести подальші реформи, реформи проти корупції, і також важливо, щоб Україна покращила здатність збройних сил діяти у військових відносинах з НАТО. І тут, на цьому саміті, лідери країн НАТО обговорюватимуть усі ці питання та плануватимуть.

— Усі чекали і хотіли б, щоб Україна на цьому саміті набула членства. І для адміністрації Байдена зробити такий історичний крок було б також важливо. Чому цього не сталося?

— Це питання дуже активно обговорюється в Альянсі, і цей саміт — це хороший шанс для лідерів країн НАТО обговорити це питання. Досі є спільна думка, що так, у майбутньому Україна має вступити до Альянсу, але не саме зараз, через те, що я вже описував. Але позиція США, політика США дуже зрозуміла, що США вбачають місце для України в НАТО у майбутньому.

— Щодо п'ятої статті Альянсу — поясніть, будь ласка, як вона працює?

— Досі було лише один раз, коли члени НАТО оголосили про те, що ця п'ята стаття діє, і це було в день після атаки 9.11 у США. Але це було більш як політичний сигнал, тому що не було конкретної дії для НАТО щодо цього.

Теракт США 9 вересня 2001 року. Фото: wikipedia

Як це діятиме? Конкретні плани в НАТО про те, як відреагувати, якщо насправді було б, припустимо, вторгнення до Європи відбулося, і якщо потрібно було б відреагувати збройними силами, вони є. Є певні плани. Я не можу коментувати їх докладно.

Чесно кажучи, я їх і не знаю докладно, але ці плани існують, не тільки з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а навіть з того часу, як російська влада взяла незаконно Крим років десять тому, були нові, конкретніші і здібніші. або ефективніші плани з цього приводу.

Тому що, скажімо, років десять тому люди неправильно вважали, що ризик агресії Росії в Європі був дуже низьким. Звісно, українці зрозуміли і на той час, що це не так. І я б сказав, що люди в Естонії, Латвії та Литві теж це добре зрозуміли, як і в Польщі. А, на жаль, надто багато, припустимо, європейців на заході континенту цього не зрозуміли.

Після цього, і після саміту НАТО у чотирнадцятому році у Великій Британії, НАТО почали оновлювати та зміцнювати всі свої плани з цього приводу. І ось цей процес продовжується.

— За 75 років у НАТО не було жодних змін. Можливо, потрібні якісь реформи?

— Так, цікаве питання. І ці питання обговорюються на всіх самітах НАТО. Звісно, реформи потрібні у будь-якій організації.

75-й саміт НАТО у Вашингтоні. Фото: REUTERS/Nathan Howard

НАТО діє за принципами єдності. Це означає, що всі члени повинні погодитись з усіма рішеннями. Це означає, що всі, коли збираються діяти, наприклад, як діяли в Косові чи Лівії, це тільки тоді буває, коли є єдність. Це також означає, що треба переконати всіх в альянсі. Це неофіційно. Я можу сказати, наскільки я розумію цю організацію, що цей принцип не зміниться.

Рішення буде ухвалено лише за згодою на 100% у цій організації, бо це важливо. Але ми бачили також, як НАТО може гнучко та ефективно діяти, навіть коли один член Альянсу не хоче діяти. Ми бачили це, на жаль, чесно кажучи, з лідером Угорщини, який... Ну, це вже відомо, що він говорив про допомогу Україні, так. Проте це не означає, що НАТО не може діяти зовсім.

Я можу дати ще один приклад, і це добрий приклад. Буде оголошено на цьому саміті, на декларації, що НАТО створює новий центр у Німеччині щодо координації військової допомоги Україні. Це ще один конкретний крок уперед щодо підтримки України, і це важливий крок.

— Якщо влада в Україні зміниться, чи для нас збережеться цей міст у НАТО в будь-якому разі?

— Я працював в Україні послом за Януковича і вдруге, коли я там працював, за президента Порошенка. І я точно пам'ятаю, як президент Порошенко, наприклад, змінив Конституцію в Україні, щоб визначити офіційну конституційну мету, що Україна стане членом Євросоюзу та членом НАТО. Тож тепер в Україні ця мета у Конституції.

Наскільки я розумію, я не експерт із політики в Україні, проте буде важче змінити цю політику зараз. Зрештою, це залежить від населення в демократичній країні. Це залежить від того, що люди, громадяни хочуть у країні. І тому, наскільки я розумію, українці дуже підтримують членство НАТО. Я не чекаю зміни з цього питання, але, звичайно, неможливо передбачити, що відбудеться в майбутньому.

— У листопаді у США відбудуться президентські вибори. І Трамп сказав, що у разі перемоги він хоче змінити членство США у НАТО. Чого чекати на Україну в такому разі?

— Я не можу коментувати докладно американські вибори. Але, більше кажучи, варто зазначити, що є дуже довга історія партійної підтримки НАТО у США, і що американці вже дуже довго розуміють, як важливо захищати безпеку Європи.

Зустріч Зелінського із Джонсоном. Фото: REUTERS/KEVIN Mohatt

Це означає, що Європу можна покластися на США. Опитування показують таке. Американці розуміють та підтримують НАТО. Американці також вважають, що європейці мають більше витрачати на оборону. Європейці мають витрачати справедливу частку за оборону.

І можна помітити у цій галузі значний прогрес. Цього року дві третини членів НАТО витрачають 2% ВВП або вище на оборону. І це набагато більше країн, ніж років 4-5 тому. Я, звичайно, не можу офіційно сказати, що буде наступного року, але я думаю, що якщо європейці продовжать більше витрачати на оборону, то підтримка американського народу для НАТО та захисту безпеки Європи триватиме.

— Що ви скажете про стратегію України на політичній арені? Чи потрібно щось змінити, наприклад, після виборів у США?

— Я вважаю, що те, що президент Зеленський учора сказав, було дуже розумно, коли він відповів на питання про вибори в США і відповів, що Кремль ненавидітиме будь-якого президента в США, чи це буде Байден чи Трамп, бо обидва поважають демократію.

Тобто Зеленський дав розумну відповідь, на мій погляд. Тому що, як я вже казав, є ця довга історія підтримки НАТО в США. І вже було помітно, що лідери України та європейські лідери також будують зв'язки з обома партіями тут, у США. І це також важливо.

Тому що те, що ми бачили, наприклад, коли була ця шестимісячна затримка про новий пакет допомоги в Україні, це було тільки коли і демократи, і республіканці голосували за цей новий пакет, щоб це було схвалено. І це важливо в США, тому що ми маємо демократичне суспільство, демократичну систему, і влада змінюється. Це просто факт. Тому це добре будувати ці зв'язки.