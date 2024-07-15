Интервью с спикером Государственного департамента США Деном Цисеком

Спикер Государственного департамента США Дэн Цисек. Фото: скриншот

Почему Украина до сих пор не в НАТО? Как на деле работает пятая статья Альянса? Можно ли реформировать некоторые правила НАТО — и как это сделать?

На эти и другие вопросы ответил в интервью Новини.LIVE русскоязычный спикер Государственного департамента США Дэн Цисек.

Читайте также:

— Дэн, расскажите сперва о первом дне саммита НАТО в Вашингтоне.

— Что касается первого дня саммита, самое главное — это то, что президент Байден анонсировал пять новых систем ПВО для Украины, и очевидно насколько важны системы ПВО после ужасной атаки на Украине в понедельник.

Кроме того, госсекретарь Блинкен провел дискуссию с министром иностранных дел Украины господином Кулебой, и они обсуждали самые главные вопросы и самые главные приоритеты для Украины на саммите.

Встреча Кулебы с Блинкеном. Фото: REUTERS/Tom Brenner

— Почему эти встречи так важны?

— Потому что, в общем говоря, главные приоритеты этого саммиьа являются следующими. Во-первых, это укрепление альянса. Во-вторых, это поддержка по Украине. И третий приоритет — это сотрудничество с партнерами в Тихоокеанском регионе.

Но вот этот список показывает, как важна поддержка для Украины. И поэтому эти дискуссии, например, с господином Блинкеном, с господином Кулебой, это было очень важно, чтобы это было в первый день саммита, чтобы подготовиться к тому, что будет дальше. А что будет дальше — это идея или концепция на этом саммите — это мост к НАТО для Украины.

Потому что это не только риторика. Это обозначает новые конкретные шаги вперёд и цель подготовить Украину к выступлению в НАТО в будущем. Здесь стоит отметить, что политика США и политика и администрация президента Байдена очень ясна — это что США видят место для Украины в НАТО в будущем.

Джо Байден и Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Украине необходимо провести дальнейшие реформы, реформы против коррупции, и также важно, чтобы Украина улучшила способность вооружённых сил действовать в военном отношении с НАТО. И здесь, на этом саммите, лидеры стран НАТО будут обсуждать все эти вопросы и строить план.

— Все ожидали и хотели бы, чтобы Украина на этой саммите получила членство. И для администрации Байдена сделать такой исторический шаг было бы тоже важно. Почему этого не произошло?

— Вот этот вопрос очень активно обсуждается в Альянсе, и этот саммит — это хороший шанс для лидеров стран НАТО обсудить этот вопрос. До сих пор есть общее мнение, что да, в будущем Украина должна вступить в Альянс, но не именно сейчас, по причинам, которые я уже описывал. Но позиция США, политика США очень ясна, что США видят место для Украины в НАТО в будущем.

— По поводу пятой статьи Альянса — объясните, пожалуйста, как она работает?

— До сих пор было только один раз, когда члены НАТО объявили о том, что вот эта пятая статья действует, и это было в день после атаки 9.11 в США. Но это было более как политический сигнал, потому что не было конкретного действия для НАТО в этой связи.

Теракт в США 9 сентября 2001 года. Фото: wikipedia

Как это будет действовать? Конкретные планы в НАТО о том, именно как отреагировать, если на самом деле было бы, допустим, вторжение в Европу произошло, и если нужно было бы отреагировать вооруженными силами, они есть. Есть конкретные планы. Я не могу комментировать их подробно.

Честно говоря, я их и не знаю подробно, но вот эти планы существуют, не только с момента полномасштабного вторжения России в Украину, а даже с тех пор, как российская власть взяла незаконно Крым лет десять назад, были новые, более конкретные и более способные или более эффективные планы по этому поводу.

Потому что, допустим, лет десять назад люди неправильно считали, что риск агрессии России в Европе был очень низкий. Конечно, украинцы поняли и в то время, что это не так. И я бы сказал, что люди в Эстонии, в Латвии и в Литве тоже это хорошо поняли, как и в Польше. А, к сожалению, слишком много, допустим, европейцев на западе континента не поняли этого.

После этого, и после саммита НАТО в четырнадцатом году в Великобритании, НАТО стали обновлять и укреплять все свои планы по этому поводу. И вот этот процесс продолжается.

— За 75 лет в НАТО не произошло никаких изменений. Возможно нужны какие-то реформы?

— Да, интересный вопрос. И эти вопросы обсуждаются на всех саммитах НАТО. Конечно, реформы нужны в любой организации.

75-й саммит НАТО в Вашингтоне. Фото: REUTERS/Nathan Howard

НАТО действует по принципам единства. Это значит, что все члены должны согласиться со всеми решениями. Это обозначает, что все, когда собираются действовать, например, как действовали в Косово или в Ливии, это только тогда бывает, когда есть единство. Это тоже обозначает, что нужно убедить всех в альянсе. Это неофициально. Я могу сказать, насколько я понимаю эту организацию, что вот этот принцип не изменится.

Решение будет принято только по соглашению на 100% в этой организации, потому что это важно. Но мы видели тоже, как НАТО может гибко и эффективно действовать, даже когда один член Альянса не хочет действовать. Мы видели это, к сожалению, честно говоря, с лидером Венгрии, который... Ну, это уже известно, что он говорил по поводу помощи Украине, да. Тем не менее, это не значит, что НАТО не может действовать совсем.

Я могу дать ещё один пример, и это хороший пример. Будет объявлено на этом саммите, на декларации, что НАТО создает новый центр в Германии по координации военной помощи Украине. Это еще один конкретный шаг вперед, что касается поддержки Украины, и это важный шаг.

— Если власть в Украине поменяется, сохранится ли для нас этот мост в НАТО в любом случае?

— Я работал в Украине послом при Януковиче и второй раз, когда я там работал, при президент Порошенко. И я точно помню, как президент Порошенко, например, изменил Конституцию в Украине о том, чтобы определить официальную конституционную цель, что Украина станет членом Евросоюза и членом НАТО. Поэтому теперь в Украине эта цель в Конституции.

Насколько я понимаю, я не эксперт по политике в Украине, тем не менее, будет тяжелее изменить эту политику сейчас. В конечном итоге это зависит от населения в демократической стране. Это зависит от того, что люди, граждане хотят в стране. И поэтому, насколько я понимаю, украинцы очень сильно поддерживают членство НАТО. Я не ожидаю изменения по этому вопросу, но конечно невозможно предсказать, что произойдет в будущем.

— В ноябре в США пройдут президентские выборы. И Трамп сказал, что в случае победы он хочет изменить членство США в НАТО. Чего ожидать Украине в таком случае?

— Я не могу комментировать именно подробно американские выборы. Но, более обще говоря, стоит отметить, что есть очень долгая история партийной поддержки НАТО в США, и что американцы уже очень долго понимают, как важно защищать безопасность Европы.

Встреча Зелинского с Джонсоном. Фото: REUTERS/KEVIN Mohatt

Это значит, что Европа можно положиться на США. Опросы показывают следующее. Американцы понимают и поддерживают НАТО. Американцы также считают, что европейцы должны больше тратить на оборону. Европейцы должны тратить справедливую долю за оборону.

И можно заметить в этой области значительный прогресс. Две трети членов НАТО в этом году тратят 2% ВВП или выше на оборону. И это гораздо больше стран, чем лет 4-5 назад. Я, конечно, не могу официально сказать, что будет в следующем году, но я думаю, что, если европейцы продолжат больше тратить на оборону, то поддержка американского народа для НАТО и для защиты безопасности Европы будет продолжается.

— Что вы скажете о стратегии Украины на политической арене? Нужно ли что-то изменить, например, после выборов в США?

— Я считаю, что то, что президент Зеленский вчера сказал, было очень умно, когда он ответил на вопрос о выборах в США и ответил, что Кремль будет ненавидеть любого президента в США, будет ли это Байден или Трамп, потому что оба уважают демократию.

То есть, Зеленский дал умный ответ, на мой взгляд. Потому что, как я уже говорил, есть вот эта долгая история поддержки НАТО в США. И уже было заметно, что лидеры Украины и европейские лидеры тоже строят связи с обеими партиями здесь, в США. И это тоже важно.

Потому что то, что мы видели, например, когда была вот эта шестимесячная задержка о новом пакете помощи в Украине, это было только когда и демократы, и республиканцы голосовали за этот новый пакет, чтобы это было одобрено. И это важно в США, потому что у нас есть демократическое общество, демократическая система, и власть меняется. Это просто факт. Поэтому это хорошо — строить эти связи.