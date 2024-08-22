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Чому Україна вже перемогла у війні — пояснення від Віктора Ющенка

22 серпня 2024 05:15
Чекарьова Марія - редактор
Віктор Ющенко пояснив, чому Україна вже виграла війну з Росією
Віктор Ющенко. Фото: pravda.com.ua
Чекарьова Марія - редактор

Путін ще не програв у війні з Україною, але українці вже виграли. Причина — непереборний дух української нації.

Про це третій президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю для видання діаспори HromadaMeest розповів журналістці Уляні Бойчук.

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"Нація нам дала дух, і тому ми непереборні. Ми вже виграли цю війну. Путін ще її не програв, але ми її виграли... Якщо казати про головні продукти української нації за 30 років, перший головний продукт — це проголошення Незалежності, другий головний продукт — це створення української нації", — зазначив третій Президент України.

Такаж він додав, що в незалежної нації безмежні можливості. Незалежність — це головне, що є в українців як ресурс на старті боротьби.

Інші думки Ющенка щодо війни в Україні

Раніше третій президент України пояснив, чому мир не може досягатися будь-якою ціною. На його думку, надважливо, щоб всі країни справедливо оцінили те зло, яке вчиняє Путін. Інакше є ризик повторити історію 1938–1939-х років: коли Гітлера намагалися задобрити, пропонуючи йому шматки чужих територій.

Також Ющенко розповідав, якою бачить Перемогу України. Він вважає, що це має бути не лише повернення до кордонів 1991 року, а й розвал путінського режиму.

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