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Почему Украина уже победила в войне — объяснение от Виктора Ющенко

22 августа 2024 05:15
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Виктор Ющенко объяснил, почему Украина уже выиграла войну с Россией
Виктор Ющенко. Фото: pravda.com.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Путин еще не проиграл в войне с Украиной, но украинцы уже выиграли. Причина — непреодолимый дух украинской нации.

Об этом третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью для издания диаспоры HromadaMeest рассказал журналистке Ульяне Бойчук.

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"Нация нам дала дух, и потому мы непреодолимы. Мы уже выиграли эту войну. Путин еще ее не проиграл, но мы ее выиграли... Если говорить о главных продуктах украинской нации за 30 лет, первый главный продукт — это провозглашение Независимости, второй главный продукт — это создание украинской нации", — отметил третий Президент Украины.

Также он добавил, что у независимой нации безграничны возможности. Независимость — это главное, что есть у украинцев как ресурс на старте борьбы.

Другие мысли Ющенко по поводу войны в Украине

Ранее третий президент Украины объяснил, почему мир не может достигаться любой ценой. По его мнению, важно, чтобы все страны справедливо оценили то зло, которое совершает Путин. Иначе есть риск повторить историю 1938–1939-х годов, когда Гитлера пытались задобрить, предлагая ему куски чужих территорий.

Также Ющенко рассказывал, какой видит Победу Украины. Он считает, что это должно быть не только возвращение границ 1991 года, но и развал путинского режима.

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