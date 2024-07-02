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Чому Залужний досі не у Великій Британії — Притула висунув версію

2 липня 2024 16:19
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Чи є призначення Залужного послом у Велику Британію політичним засланням — коментар Притули
Сергій Притула. Фото: скриншот із відео
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Засновник благодійного фонду, український телеведучий та актор Сергій Притула прокоментував відправлення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом у Велику Британію. 

Про це Сергій Притула розповів в інтерв'ю для "Української правди" у вівторок, 2 липня. 

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За словами волонтера Притули, такі рішення приймаються після не однієї попередньої розмови та за спільною згодою. Також Притула пожартував про те, що наприкінці червня колишній головнокомандувач ЗСУ ще перебував у Києві, хоча інформацію про призначення його послом було оголошено ще на початку березня. 

"Дуже важко квитки дістати, напевно. Там цей потяг "Київ — Варшава"... Можна з розуму зійти. Вони квитки виставляють за 20 днів і якщо ти зранку відразу не зайшов і не купив — все, до обіду там вже нічого немає", — сказав Притула. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. 

Надзвичайний та Повноважний посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з призначенням на посаду посла України в Сполученому Королівстві.

Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 8 квітня, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний майже завершив підготовку до початку дипломатичної роботи у Великій Британії. 

Великобританія посол Валерій Залужний політики президент

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