Чи є призначення Залужного послом у Велику Британію політичним засланням — коментар Притули

Сергій Притула. Фото: скриншот із відео

Засновник благодійного фонду, український телеведучий та актор Сергій Притула прокоментував відправлення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом у Велику Британію.

Про це Сергій Притула розповів в інтерв'ю для "Української правди" у вівторок, 2 липня.

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За словами волонтера Притули, такі рішення приймаються після не однієї попередньої розмови та за спільною згодою. Також Притула пожартував про те, що наприкінці червня колишній головнокомандувач ЗСУ ще перебував у Києві, хоча інформацію про призначення його послом було оголошено ще на початку березня.

"Дуже важко квитки дістати, напевно. Там цей потяг "Київ — Варшава"... Можна з розуму зійти. Вони квитки виставляють за 20 днів і якщо ти зранку відразу не зайшов і не купив — все, до обіду там вже нічого немає", — сказав Притула.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

Надзвичайний та Повноважний посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з призначенням на посаду посла України в Сполученому Королівстві.

Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 8 квітня, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний майже завершив підготовку до початку дипломатичної роботи у Великій Британії.