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Почему Залужный до сих пор не в Великобритании — Притула выдвинул версию

2 июля 2024 16:19
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Является ли назначение Залужного послом в Великобританию политической ссылкой — комментарий Приюты
Сергей Притула. Фото: скриншот с видео
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Основатель благотворительного фонда, украинский телеведущий и актер Сергей Притула прокомментировал отправку бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом в Великобританию.

Об этом Сергей Притула рассказал в интервью "Украинской правде" во вторник, 2 июля.

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По словам волонтера Притулы, такие решения принимаются после не одного предварительного разговора и по общему согласию. Также Притула пошутил о том, что в конце июня бывший главнокомандующий ВСУ еще находился в Киеве, хотя информация о назначении его послом была объявлена еще в начале марта. 

"Очень трудно билеты достать, наверное. Там этот поезд "Киев — Варшава"... Можно с ума сойти. Они билеты выставляют за 20 дней, и если ты утром сразу не зашел и не купил — все, к обеду там уже ничего нет", — сказал Притула. 

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис приветствовал экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с назначением на должность посла Украины в Соединенном Королевстве.

Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 8 апреля, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный почти завершил подготовку к началу дипломатической работы в Великобритании.

Великобритания посол Валерий Залужный политики президент

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