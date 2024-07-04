Кримська платформа втретє пройде у Києві: подробиці

Рефат Чубаров. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Наразі Україна готує третій саміт Кримської платформи. Він як і попередні два, буде проведений у Києві у серпні цього року. А восени, можливо, у жовтні запланований також парламентський саміт Кримської платформи, в якому візьмуть участь делегації національних парламентів країн-учасників Кримської платформи. Його проведуть у столиці Латвії – Ризі.

Про це Новини.LIVE розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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"Потужна експертна мережа, яка створена навколо Кримської платформи, у формі панельних дискусій наразі готує питання, які можуть стати основою для розгляду і прийняття рішень під час саміту "Кримська платформа". Там зберуться глави держав та вищих виконавчих органів", — уточнив Чубаров.

За його словами, мова про питання правової відповідальності тих, хто наразі контролює Крим, тобто окупантів та їх поплічників. Також обговорюються питання, пов’язані із міжнародною взаємодією, долею корінного кримськотатарського народу.

"Така форма надає можливість напрацювати більш виважені та вивірені пропозиції, які обов’язково будуть прийняті і ОП, і парламентом України", — уточнив політик.

Нагадаємо, за словами посла Латвійської Республіки Ілгварса Кляви, Латвія зосередить свої зусилля на тому, щоб питання Криму залишалося в центрі уваги світової спільноти. Для звільнення тимчасово окупованого півострову від російських загарбників необхідно, щоб цивілізований світ об’єднав та скоординував свої сили.

