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Чубаров рассказал подробности подготовки третьего саммита "Крымская платформа"

4 июля 2024 05:20
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Крымская платформа в третий раз пройдет в Киеве: подробности
Рефат Чубаров. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Украина готовит третий саммит "Крымской платформы". Он, как и предыдущие два, будет проведен в Киеве в августе этого года. Осенью, возможно, в октябре запланирован также парламентский саммит "Крымской платформы", в котором примут участие делегации национальных парламентов стран-участников. Его проведут в столице Латвии – Риге.

Об этом Новини.LIVE рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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"Мощная экспертная сеть, созданная вокруг "Крымской платформы", в форме панельных дискуссий сейчас готовит вопросы, которые могут стать основой для рассмотрения и принятия решений во время саммита "Крымская платформа". Там соберутся главы государств и высших исполнительных органов", — уточнил Чубаров.

По его словам, речь идет о вопросах правовой ответственности тех, кто сейчас контролирует Крым, то есть оккупантов и их приспешников. Также обсуждаются вопросы, связанные с международным взаимодействием, судьбой коренного крымскотатарского народа.

"Такая форма позволяет наработать более взвешенные и выверенные предложения, которые обязательно будут приняты и ОП, и парламентом Украины", — уточнил политик.

Напомним, по словам посла Латвийской Республики Илгварса Клявы, Латвия сосредоточит свои усилия на том, чтобы вопрос Крыма оставался в центре внимания мирового сообщества. Для освобождения временно оккупированного полуострова от российских захватчиков нужно, чтоб цивилизованный мир объединил и скоординировал свои силы.

война Крым Крымская платформа

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