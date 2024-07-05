Удар ЗСУ по Криму: Чубаров про реакцію кримчан - новини України

Рефат Чубаров. Фото: Скріншот відео

Реакція кримчан на удари ЗСУ по військовим об’єктам Криму — різна, все залежить від того, хто саме реагує в Криму. Люди проросійських поглядів чіпляються за пояснення та потуги російської пропаганди. Але все більше кримчан намагаються знайти прямий зв’язок поміж причинами та наслідками.

Про це Новини.LIVE розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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"Проросійські кримчани говорять про вбивства людей і сиплють прокляття на наші голови. Але все більше з’являється людей, які намагаються знайти прямий зв’язок поміж причинами та наслідками. Навіть у деяких проросійських пабліках люди задумуються, що ще 10 років тому в Криму і близько нічого схожого не лише не було і не могло статися", — наголосив Чубаров.

За його словами, люди задумуються, що та війна, яку РФ оголосила проти України, приходить на територію вже самої РФ також. Проте такого вибухового виїзду із окупованого півострова, як це було в серпні 2022 року, наразі не спостерігається.

"Тоді ЗСУ завдали перших ударів по Криму і знищили з десяток літаків на аеродромі у Новофедорівці. Опісля в якійсь мірі кримчани звикли. З іншого боку наразі росіянам через ізоляцію нікуди їхати відпочивати. І ті, у кого є ще якийсь ресурс, їде до Криму", — пояснює політик.

Водночас, на його переконання, є все більше усвідомлення того, що Крим остаточно перетворився на прифронтову територію і воно буде охоплювати голови росіян надалі.

"Тому про який курорт можна говорити в Криму, коли росіяни розуміють, що Україна буде звільняти Крим і до цього слід готуватися. І це обов’язково буде, бо іншого варіанту немає. Так, ми не знаємо, коли це станеться, але якщо спиратися на думки провідних військових експертів, звільнення Криму передбачається раніше, ніж звільнення окупованих територій на сході", — підсумував Чубаров.

Нагадаємо, за словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, в кримських пабліках відзначаються зміни в риториці обговорень подій, що стосуються військових дій. Хоча деякі публікації продовжують підігрувати російській пропаганді, але здебільшого почали наголошувати на негативних наслідках через війну.

