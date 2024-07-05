Удар ВСУ по Крыму: Чубаров о реакции крымчан - новости Украины

Рефат Чубаров. Фото: Скриншот видео

Реакция крымчан на удары ВСУ по военным объектам Крыма разная, все зависит от того, кто именно реагирует в Крыму. Люди пророссийских взглядов цепляются за объяснения и силы российской пропаганды. Но все больше крымчан пытаются найти прямую связь между причинами и последствиями.

Об этом Новини.LIVE рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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"Пророссийские крымчане говорят об убийствах людей и сыплют проклятия на наши головы. Но все больше появляется людей, которые пытаются найти прямую связь между причинами и последствиями. Даже в некоторых пророссийских пабликах люди задумываются, что еще 10 лет назад в Крыму и около ничего подобного не только не было и не могло произойти", — подчеркнул Чубаров.

По его словам, люди задумываются, что та война, которую РФ объявила против Украины, приходит на территорию уже самой РФ тоже. Однако такого взрывного выезда с оккупированного полуострова, как это было в августе 2022 года, пока не наблюдается.

"Тогда ВСУ нанесли первые удары по Крыму и уничтожили с десяток самолетов на аэродроме в Новофедоровке. Потом в какой-то степени крымчане привыкли. С другой стороны, пока россиянам из-за изоляции некуда ехать отдыхать. И те, у кого есть еще какой-то ресурс, едет в Крым", – объясняет политик.

В то же время, по его убеждению, есть все больше осознание того, что Крым окончательно превратился в прифронтовую территорию и оно будет охватывать главы россиян в дальнейшем.

"Поэтому о каком курорте можно говорить в Крыму, когда россияне понимают, что Украина будет освобождать Крым и к этому следует готовиться. И это обязательно будет, потому что другого варианта нет. Да, мы не знаем, когда это произойдет, но если опираться на мнение ведущих военных экспертов, освобождение Крыма предусматривается раньше, чем освобождение оккупированных территорий на востоке", — подытожил Чубаров.

Напомним, по словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, в крымских пабликах отмечаются изменения в риторике обсуждений событий, касающихся военных действий. Хотя некоторые публикации продолжают подыгрывать российской пропаганде, но в основном начали подчеркивать негативные последствия из-за войны.