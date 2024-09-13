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Чудовий президент, а Київ — одне із найкрасивіших міст на землі, — Майкл Дуглас про Україну

13 вересня 2024 19:20
Галина Остаповець - Журналіст
Майкл Дуглас у Києві - що сказав про війну та Україну - новини
Майкл Дуглас. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

В Україні побував американський кіноактор та посол доброї волі ООН Майкл Дуглас із сином Діланом. Це був його перший візит до Києва. В рамках поїздки Дуглас взяв участь у міжнародному Саміті перших леді та джентльменів, а також виступив на Культурній платформі "УКРАЇНА ВІДКРИТА СВІТУ". Її створили для пошуку шляхів промоції української культури на міжнародній арені в умовах війни. 

Новини.LIVE приводять короткий опис, що саме голлівудський актор сказав про Україну на одній із дискусійних панелей культурної платформи.

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— Які ваші враження від України і наскільки ваші очікування відрізняються від того, що ви побачили тут?

— Дякую. Мені дуже приємно бути тут. Я маю на увазі, перш за все, я люблю ваш національний гімн. Я вперше його почув. Він фантастичний. Він такий зворушливий. Він такий сильний, і це таке відображення того, яка у вас надзвичайна країна.

Безумовно. Ми уважно стежимо за Україною, принаймні останні три роки, відколи почалася війна, і знаємо, як вона бореться. І в багатьох конфліктах є сірі зони.

Наприклад, коли я навчався в коледжі, у нас була війна у В'єтнамі, і наша країна була розділена. Багато людей мого віку і студентів хотіли поїхати до Канади. За полегшенням. А тут справжній конфлікт. Я ніколи не бачив конфлікту, який був би настільки явним. Я ніколи не бачив, щоб зло протистояло добру в такій чіткій точці, як у вас тут.

Ви знаєте, що вас підтримує весь західний світ. Ми можемо ставити під сумнів кількість зброї, що надходить сюди, або як швидко вона може прибути, але підтримка є непохитною. Вас щовечора показують в американських новинах, незалежно від того, що відбувається в Ізраїлі чи Ефіопії, Судані. Ми знаємо про це. Вам пощастило мати дуже сильного президента. 

Я думаю, що моя пам'ять про комуністичні країни вперше була пов'язана з поїздкою до Східного Берліну, і я думав, що побачу якусь занедбану країну, що розвивається. Але, Боже, як я був здивований. Це ж Київ. Це одне з найкрасивіших міст, які я коли-небудь бачив. Воно чимось нагадує мені Сан-Франциско, але це приголомшливе, приголомшливе місто.

Суміш архітектури, класичної архітектури, яку ви поєднали з великою кількістю російських контурних будівель того періоду, є унікальною. Але я думаю, що найбільше мене зачепило з того часу, як я тут, — це ваші люди. Я маю на увазі, що я ніколи не жив у країні, де всі настільки згуртовані, настільки близькі, і, знаєте, зараз вам 30 років як ви є демократією, і ми потребуємо вас.

Демократія — це зникаючий вид, і ви створили образ і мету для нас в Америці, оскільки за 275 років ми збилися зі шляху через кількість грошей, які беруть участь у виборах, через божевілля, яке відбувається. І ви нас надихнули. І бути тут, у Києві, і бачити вас. Ваша неймовірна відданість, стійкість і сила надихали нас.

  • Майкл Дуглас
    Майкл Дуглас
  • Майкл Дуглас
    Майкл Дуглас
  • Майкл Дуглас
    Майкл Дуглас
  • Майкл Дуглас
    Майкл Дуглас
  • Майкл Дуглас
    Майкл Дуглас
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Ваша культура завжди була знаною, і це неймовірно для цієї країни, розмір і розмаїття. Але я дійсно визнаю і захоплююся тим, що ви намагаєтеся зробити. Я чудово провів тут час, і борщ дуже смачний.

— Що ми повинні робити, аби надіслати правильний меседж на Захід, адже однією з причин цієї війни є культура та історія.

— Що ж, це гарне запитання. Я маю на увазі, що з усією повагою, я ніколи не думаю про білоруську культуру. Я майже не думаю про радянську культуру. Ви як країна відомі вже багато років. Зрозуміло, що зараз увага зосереджена на вашій війні. І я можу лише уявити, що, можливо, зусилля, спрямовані на те, щоб показати у воєнний час, як ви все ще підтримуєте свою культуру.

Наприклад, коли я приїхав сюди, мене здивував трафік на дорогах. Якщо є рух, це означає, що у вас є бензин, все працює. Минулої ночі ми ходили до чудового ресторану. Життя триває. І я думаю, що, можливо, для світу важливо бачити не тільки лінію фронту, де ми бачимо жахливі картини, і бачимо ризики, на які ви йдете, та героїзм ваших солдатів.

Але бачити життя за лінією фронту, бачити, наскільки ви сильні, бачити культуру, бачити танці, музику, яку ви виконуєте, і велике мистецтво.

Минулої ночі ми були в ресторані, де на стіні висіли чудові українські картини. Тож я думаю, що якщо ви говорите про те, щоб доносити інформацію, то, можливо, варто докласти зусиль, щоб керувати міжнародними новинами, розповідати трохи більше про те, що відбувається за лінією фронту, а не лише про воєнні дії.

Україна війна в Україні Майкл Дуглас війна

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19:56 Військові показали кадри з випробування першого в світі дрона-гранатомета

19:56 Моніторингова місія МАГАТЕ вперше відвідала електропідстанцію в Україні

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