Майкл Дуглас в Киеве - что сказал о войне и Украине - новости

Майкл Дуглас. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

В Украине побывал американский киноактер и посол доброй воли ООН Майкл Дуглас с сыном Диланом. Это был его первый визит в Киев. В рамках поездки Дуглас принял участие в международном Саммите первых леди и джентльменов, а также выступил на Культурной платформе "УКРАИНА ОТКРЫТА МИРУ". Ее создали для поиска путей продвижения украинской культуры на международной арене в условиях войны.

Новини.LIVE приводят краткое описание, что именно голливудский актер сказал об Украине на одной из дискуссионных панелей культурной платформы.

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— Какие ваши первые впечатления от Украины, насколько ваши ожидания отличались от того, что вы увидели здесь?

— Спасибо. Мне очень приятно быть здесь. Мне очень понравился ваш национальный гимн. Я впервые услышал его. Он фантастический. Он такой трогательный. Он так силен, и это такое отражение того, какая у вас чрезвычайная страна.

Безусловно. Мы внимательно следим за Украиной, по крайней мере, последние три года, как началась война, и знаем, как она борется. Во многих конфликтах есть серые зоны.

К примеру, когда я учился в колледже, у нас была война во Вьетнаме, и наша страна была разделена. Многие люди моего возраста и студенты хотели поехать в Канаду. А здесь настоящий конфликт. Я никогда не видел конфликта, который был бы настолько очевидным. Я никогда не видел, чтобы зло противостояло добру в такой четкой точке, как у вас здесь.

Вы знаете, что вас поддерживает весь западный мир. Мы можем ставить под сомнение количество поступающего сюда оружия или как быстро оно может прибыть, но поддержка непреклонна. Вас каждый вечер показывают в американских новостях, независимо от того, что происходит в Израиле или Эфиопии, Судане. Мы знаем об этом. Вам посчастливилось иметь очень сильного президента.

Я думаю, что моя память о коммунистических странах впервые была связана с поездкой в Восточный Берлин, и я думал, что увижу какую-то запущенную страну, которая развивается. Но, Боже, как я был удивлен. Это Киев. Это один из самых красивых городов, которые я когда-либо видел. Оно чем-то напоминает мне Сан-Франциско, но это ошеломляющий город.

Смесь архитектуры, классической архитектуры, которую вы соединили с большим количеством контурных зданий того периода, уникальна. Но я думаю, что больше всего меня задело с тех пор, как я здесь, — это ваши люди. Я имею в виду, что я никогда не жил в стране, где все настолько сплочены, настолько близки, и, знаете, сейчас вам 30 лет как вы демократия, и мы нуждаемся в вас.

Демократия — это исчезающий вид, и вы создали образ и цель для нас в Америке, поскольку за 275 лет мы сбились с пути из-за количества денег, участвующих в выборах, из-за происходящего безумия. И вы нас вдохновили. Ваша невероятная преданность, стойкость и сила вдохновляют нас.

Майкл Дуглас

Майкл Дуглас

Майкл Дуглас

Майкл Дуглас

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Ваша культура всегда была известна, и это невероятно для этой страны, ее размер и разнообразие. Но я действительно признаю и восхищаюсь тем, что вы пытаетесь сделать. Я отлично провел здесь время, а еще ваш борщ очень вкусный.

— Что мы должны делать, чтобы отправить правильный месседж об украинской культуре на Запад?

— Что ж, это хороший вопрос. Я имею в виду, что со всем уважением я никогда не думаю о белорусской культуре. Я почти не думаю о советской культуре. Вы как страна известные уже много лет. Понятно, что сейчас внимание сосредоточено на вашей войне. И я могу только представить, что возможно усилия, направленные на то, чтобы показать в военное время, как вы все еще поддерживаете свою культуру.

К примеру, когда я приехал сюда, меня удивил трафик на дорогах. Если есть движение, это означает, что у вас бензин, все работает. Прошлой ночью мы ходили в красивый ресторан. Жизнь продолжается. И я думаю, что, возможно, для мира важно видеть не только линию фронта, где мы видим ужасные картины, и риски, на которые вы идете, и героизм ваших солдат.

Но видеть жизнь по линии фронта, видеть, насколько вы сильны, видеть культуру, видеть танцы, музыку, которую вы исполняете, и великое искусство.

Прошлым вечером мы были в ресторане, где на стене висели отличные украинские картины. Поэтому я думаю, что если вы говорите о том, чтобы доносить информацию, то, возможно, стоит приложить усилия для управления международными новостями, рассказывать немного больше о том, что происходит за линией фронта, а не только о военных действиях.