Дає одним сидіти в тилу, а інших знищує в бою, — Безугла розкритикувала Залужного

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: Суспільне

Народна депутатка Мар'яна Безугла у своєму дописі у соцмережі наголосила, що повна демобілізація зараз неможлива, вона може відбутися тільки після завершення війни. Посадовиця розкритикувала дії Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у бездіяльності щодо ротації та демобілізації військових.

Про це повідомила Мар'яна Безугла.

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За словами Безуглої, військові могли б мати право на демобілізацію після 24 місяців служби. Однак, вона зазначає, що Залужний не опікується ротацією військових та резервами. Він, мовляв, не виконує свій прямий обов'язок керівника ЗСУ.

"У нього мільйон ЗСУ та приданих йому підрозділів (Нацгвардії та інших)!!! Але він дає одним стабільно сидіти в тилу, а інших знищує в бою", — написала Безугла.

Як вказує Безугла, у командуванні ЗСУ хочуть нібито прибрати можливість ротації військових у законопроєкті. Вона підкреслила, що протягом місяця "не забирали десятки тисяч дронів", а протягом року "не могли створити управління БпЛА в Генштабі ЗСУ".

"Щоб не мати зобов’язань виводити та замінювати бригади. Щоб знову нити і захищатися, що мало боєприпасів, будемо компенсувати людьми, але не забиратимемо закуплені дрони із складів тижнями! Це ж стільки мороки", — зазначила Безугла.

Замовчування ротації військових

За даними Безуглої в Україні є близько 700 тисяч військовослужбовців, що підлягають ротації, але в командуванні ЗСУ, здійснювати процес ротації нібито не хочуть.

"Вже зараз планувати заміну тих, хто воює з 24 лютого 2022!!! Але оскільки вони для цього нічого не робили, а почали метушитися тільки зараз після моєї публічної позиції та додавання норм в законопроєкт, то ніякі 24 місяці Залужний не подужає", — наголосила депутатка.

Також вона додала, що норму ротацій в ТЦК знизили і у військкоматах служить 40 тисяч військовослужбовців. За її словами, половину з них можна було б ротувати.

"Зараз намагаються збити загальну норму по ротації і бурчать щодо хоч якогось терміну служби мобілізованим. Ще раз, будь-якого терміну служби! Це робить особисто Шаптала на нарадах за вказівкою Залужного! При свідках", — написала Безугла.

Повідомлення демобілізацію військових. Фото: скриншот допису Безуглої

Повідомлення демобілізацію військових. Фото: скриншот допису Безуглої

Нагадаємо, новий законопроєкт, який готують у Верховній Раді, передбачає зниження призовного віку по мобілізації з 27 до 25 років. Документ ще не зареєстрували у Верховній Раді та очікує на опрацювання та зауваження від Головнокомандувача Збройних сил України.

Додамо, Мар'яна Безугла заявила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав її законопроєкт про рекрутинг, мобілізацію та проходження служби. Вона опублікувала офіційну позицію головкома у соцмережах.