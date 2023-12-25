Дает одним сидеть в тылу, а других уничтожает в бою, — Безуглая раскритиковала Залужного
Народный депутат Марьяна Безугла в своем сообщении в соцсети подчеркнула, что полная демобилизация сейчас невозможна, она может состояться только после завершения войны. Чиновница раскритиковала действия Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в бездействии по ротации и демобилизации военных.
Об этом сообщила Марьяна Безуглая.
Критика действий Залужного по ротации военных
По словам Безуглой, военные могли бы иметь право на демобилизацию после 24 месяцев службы. Однако она отмечает, что Залужный не занимается ротацией военных и резервами. Он, мол, не выполняет свою прямую обязанность руководителя ВСУ.
"У него миллион ВСУ и приданных ему подразделений (Нацгвардии и других)!!! Но он дает одним стабильно сидеть в тылу, а других уничтожает в бою", — написала Безуглая.
Как указывает Безуглая, в командовании ВСУ хотят убрать возможность ротации военных в законопроекте. Она подчеркнула, что в течение месяца "не забирали десятки тысяч дронов", а в течение года "не могли создать управление БпЛА в Генштабе ВСУ".
"Чтобы не иметь обязательств выводить и заменять бригады. Чтобы снова ныть и защищаться, что мало боеприпасов, будем компенсировать людьми, но не будем забирать закупленные дроны из складов неделями! Это же столько мрака", — отметила Безуглая.
Умолчание ротации военных
По данным Безуглой в Украине около 700 тысяч военнослужащих, подлежащих ротации, но в командовании ВСУ, проводить процесс ротации якобы не хотят.
"Уже сейчас планировать замену тех, кто воюет с 24 февраля 2022 года!!! Но поскольку они для этого ничего не делали, а начали суетиться только сейчас после моей публичной позиции и добавления норм в законопроект, то никакие 24 месяца Залужный не осилит", — подчеркнула депутат.
Также она добавила, что норму ротаций в ТЦК снизили и в военкоматах служит 40 тысяч военнослужащих. По ее словам, половину из них можно было бы ротировать.
"Сейчас пытаются сбить общую норму по ротации и ворчат относительно любого срока службы мобилизованным. Еще раз, любого срока службы! Это делает лично Шаптала на совещаниях по указанию Залужного! При свидетелях", — написала Безуглая.
Напомним, новый законопроект, который готовится в Верховной Раде, предусматривает снижение призывного возраста по мобилизации с 27 до 25 лет. Документ еще не зарегистрировали в Верховной Раде и ожидает проработки и замечания от Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
Добавим, Марьяна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал ее законопроект о рекрутинге, мобилизации и прохождении службы. Она опубликовала официальную позицию главкома в соцсетях.
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