Дает одним сидеть в тылу, а других уничтожает в бою, — Безуглая раскритиковала Залужного

Народная депутат Марьяна Безуглая. Фото: Суспільне

Народный депутат Марьяна Безугла в своем сообщении в соцсети подчеркнула, что полная демобилизация сейчас невозможна, она может состояться только после завершения войны. Чиновница раскритиковала действия Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в бездействии по ротации и демобилизации военных.

Об этом сообщила Марьяна Безуглая.

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Критика действий Залужного по ротации военных

По словам Безуглой, военные могли бы иметь право на демобилизацию после 24 месяцев службы. Однако она отмечает, что Залужный не занимается ротацией военных и резервами. Он, мол, не выполняет свою прямую обязанность руководителя ВСУ.

"У него миллион ВСУ и приданных ему подразделений (Нацгвардии и других)!!! Но он дает одним стабильно сидеть в тылу, а других уничтожает в бою", — написала Безуглая.

Как указывает Безуглая, в командовании ВСУ хотят убрать возможность ротации военных в законопроекте. Она подчеркнула, что в течение месяца "не забирали десятки тысяч дронов", а в течение года "не могли создать управление БпЛА в Генштабе ВСУ".

"Чтобы не иметь обязательств выводить и заменять бригады. Чтобы снова ныть и защищаться, что мало боеприпасов, будем компенсировать людьми, но не будем забирать закупленные дроны из складов неделями! Это же столько мрака", — отметила Безуглая.

Умолчание ротации военных

По данным Безуглой в Украине около 700 тысяч военнослужащих, подлежащих ротации, но в командовании ВСУ, проводить процесс ротации якобы не хотят.

"Уже сейчас планировать замену тех, кто воюет с 24 февраля 2022 года!!! Но поскольку они для этого ничего не делали, а начали суетиться только сейчас после моей публичной позиции и добавления норм в законопроект, то никакие 24 месяца Залужный не осилит", — подчеркнула депутат.

Также она добавила, что норму ротаций в ТЦК снизили и в военкоматах служит 40 тысяч военнослужащих. По ее словам, половину из них можно было бы ротировать.

"Сейчас пытаются сбить общую норму по ротации и ворчат относительно любого срока службы мобилизованным. Еще раз, любого срока службы! Это делает лично Шаптала на совещаниях по указанию Залужного! При свидетелях", — написала Безуглая.

Сообщение демобилизации военных. Фото: скриншот поста Безуглой

Сообщение демобилизации военных. Фото: скриншот поста Безуглой

Напомним, новый законопроект, который готовится в Верховной Раде, предусматривает снижение призывного возраста по мобилизации с 27 до 25 лет. Документ еще не зарегистрировали в Верховной Раде и ожидает проработки и замечания от Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Добавим, Марьяна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал ее законопроект о рекрутинге, мобилизации и прохождении службы. Она опубликовала официальную позицию главкома в соцсетях.