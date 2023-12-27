Данілов прокоментував вступ України в НАТО частинами
Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував пропозицію НАТО вступити до Альянсу частинами. За його словами, такі дії зробити неможливо.
Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".
Україна не вступить в НАТО частинами
За словами політика, про вступ частинами не може йти мова.
"Ми єдиний організм. Ми не можемо частину тіла передати, а другу десь там забути. Це абсолютно неробоча конструкція. Я не знаю, в кого в голові такі не зовсім коректні думки з'являються. Бо це просто неможливо", — сказав Данілов.
Він додає: членство України в ЄС та НАТО передбачено в Конституції України.
"Ще раз наголошую: у нас чітко в Конституції записано членство в ЄС та НАТО, а територіальна цілісність Україні визнана всіма цивілізованими країнами світу. Тому говорити про те, що одна частина піде в один бік, а інша частина буде чогось чекати, некоректно", — сказав Олексій Данілов.
Нагадаємо, що раніше Олексій Данілов прокоментував інформацію про "готовність" Росії до переговорів. За його словами, ворог запускає фейки. Також він пояснив, у чому полягають головні складнощі боїв під Мар'їнкою на Донеччині.
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