Данілов прокоментував вступ України в НАТО частинами

Секретар РНБО України Олексій Данілов. Ілюстративне фото: УНІАН

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував пропозицію НАТО вступити до Альянсу частинами. За його словами, такі дії зробити неможливо.

Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

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За словами політика, про вступ частинами не може йти мова.

"Ми єдиний організм. Ми не можемо частину тіла передати, а другу десь там забути. Це абсолютно неробоча конструкція. Я не знаю, в кого в голові такі не зовсім коректні думки з'являються. Бо це просто неможливо", — сказав Данілов.

Він додає: членство України в ЄС та НАТО передбачено в Конституції України.

"Ще раз наголошую: у нас чітко в Конституції записано членство в ЄС та НАТО, а територіальна цілісність Україні визнана всіма цивілізованими країнами світу. Тому говорити про те, що одна частина піде в один бік, а інша частина буде чогось чекати, некоректно", — сказав Олексій Данілов.

Нагадаємо, що раніше Олексій Данілов прокоментував інформацію про "готовність" Росії до переговорів. За його словами, ворог запускає фейки. Також він пояснив, у чому полягають головні складнощі боїв під Мар'їнкою на Донеччині.