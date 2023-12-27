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Данілов прокоментував вступ України в НАТО частинами

27 грудня 2023 17:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Данілов прокоментував вступ України в НАТО частинами
Секретар РНБО України Олексій Данілов. Ілюстративне фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував пропозицію НАТО вступити до Альянсу частинами. За його словами, такі дії зробити неможливо.

Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки". 

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За словами політика, про вступ частинами не може йти мова. 

"Ми єдиний організм. Ми не можемо частину тіла передати, а другу десь там забути. Це абсолютно неробоча конструкція. Я не знаю, в кого в голові такі не зовсім коректні думки з'являються. Бо це просто неможливо", — сказав Данілов.

Він додає: членство України в ЄС та НАТО передбачено в Конституції України.

"Ще раз наголошую: у нас чітко в Конституції записано членство в ЄС та НАТО, а територіальна цілісність Україні визнана всіма цивілізованими країнами світу. Тому говорити про те, що одна частина піде в один бік, а інша частина буде чогось чекати, некоректно", — сказав Олексій Данілов. 

Нагадаємо, що раніше Олексій Данілов прокоментував інформацію про "готовність" Росії до переговорів. За його словами, ворог запускає фейки. Також він пояснив, у чому полягають головні складнощі боїв під Мар'їнкою на Донеччині. 

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