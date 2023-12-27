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Данилов прокомментировал вступление Украины в НАТО по частям

27 декабря 2023 17:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Данилов прокомментировал вступление Украины в НАТО по частям
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Иллюстративное фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал предложение НАТО вступить в Альянс по частям. По его словам, такие действия совершить невозможно.

Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

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По словам политика, о вступлении по частям не может идти речь.

"Мы единый организм. Мы не можем часть тела передать, а вторую где-то там забыть. Это абсолютно нерабочая конструкция. Я не знаю, у кого в голове такие не совсем корректные мысли появляются. Потому что это просто невозможно", — сказал Данилов.

Он добавляет, что членство Украины в ЕС и НАТО предусмотрено в Конституции Украины.

"Еще раз подчеркиваю: у нас четко в Конституции записано членство в ЕС и НАТО, а территориальная целостность Украины признана всеми цивилизованными странами мира. Поэтому говорить о том, что одна часть уйдет в одну сторону, а другая часть будет чего-то ждать, некорректно", — сказал Алексей Данилов.

Напомним, ранее Алексей Данилов прокомментировал информацию о "готовности" России к переговорам. По его словам, враг запускает фейки. Также он объяснил, в чем состоят главные сложности боев под Марьинкой Донецкой области.

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