Корупція в Україні — співробітницю Мін’юсту викрили на махінаціях

Затримання співробітниці Мін’юсту та її спільника. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали співробітницю Міністерства юстиції України та її спільника. Їх підозрюють у спробі шахрайськими діями заволодіти коштами великого аграрного підприємства.

Про це повідомила пресслужба ДБР у п’ятницю, 2 серпня.

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Деталі слідства

За даними правоохоронців, головний спеціаліст відомства у червні 2024 року шляхом обману та зловживання довірою заволоділа 2600 доларів США керівника одного з фермерських господарств. За ці кошти вона нібито мала перенести дату розгляду його скарги до Офісу протидії рейдерства та посприяти у позитивному результаті її розгляду.

"Надалі у підозрюваної виник умисел знову заволодіти його коштами на загальну суму близько 120 тис. доларів США нібито за внесення у реєстр нерухомого майна відомостей про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення", — кажуть в ДБР.

Також чиновниця залучила спільником свого знайомого, громадянина іншої держави, який називав себе "впливовим чиновником" цього ж Міністерства і мав виступати гарантом виконання обіцянок.

Затримання зловмисниці. Фото: ДБР

1 серпня 2024 року спільники отримали перший транш у розмірі 30 тисяч доларів США та повідомили, що для позитивного розв'язання питання у заявника є два дні, щоб передати решту коштів.

При цьом, чиновниця хизувалася впливовими знайомствами з керівниками правоохоронних органів, зазначають у Бюро.

Після отримання коштів обох "ділків" затримали. Фігурантам оголосили про підозру у замаху на заволодіння чужим майном з попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

До суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення в застави в еквіваленті 60 тисяч доларів кожному.

Передбачене статтями покарання — до 12 років позбавлення волі.