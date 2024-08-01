ДБР викрило масштабну організацію, яка продавала наркотики по всій Україні

Затримання підозрюваних. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило та заблокувало діяльність масштабного наркобізнесу у східних регіонах України. Щомісячний прибуток наркоторговців становив орієнтовно 40 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ДБР у четвер, 1 серпня.

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У ДБР розповіли, що злочинну організацію створив мешканець Запоріжжя у квітні 2023 року. До її складу входило 15 осіб, у тому числі правоохоронець, який допомагав наркоділкам уникати кримінальної відповідальності.

У приватному помешканні організатора угруповання створили лабораторію, де виробляли та фасували гашиш, метамфетамін, PVP, МДМА, а також канабіс.

Обшуки у наркоторговців. Фото: ДБР

Обшуки у наркоторговців. Фото: ДБР

Обшуки у наркоторговців. Фото: ДБР

Обшуки у наркоторговців. Фото: ДБР

Обшуки у наркоторговців. Фото: ДБР 1 / 5

Правоохоронці з'ясували, що група була розділена на два підрозділи — один діяв в обласному центрі та збував наркотики через Telegram-канали за допомогою поштових розсилок. Інший — "працював" у сусідній області в місті Синельникове на Дніпропетровщині та розповсюджував наркотики "з рук в руки". Окрім того, учасники організації розповсюджували наркотики у всіх регіонах України.

Ділки щоденно збували приблизно до 0,5 кг наркотичних засобів, що в місяць складало понад 30 тис. доз. Щомісячний прибуток наркоторговців становив орієнтовно 40 млн грн.

"Правоохоронці провели 34 обшуки, в ході яких вилучено докази протиправної діяльності, різноманітні наркотичні засоби вагою понад 20 кг, зброю та вибухівку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, солдат однієї з військових частин на Харківщині придбав через Інтернет психотропну речовину PVP. Під час отримання посилки з наркотиками на "Новій пошті" військовослужбовця затримали.

Також ми писали, що в Україні ліквідували наймасштабнішу мережу наркодилерів, які щомісяця продавали через інтернет препаратів на 10 млн гривень. Спецоперації пройшли в дев'яти областях України, затримано 14 підозрюваних в торгівлі наркотиками.