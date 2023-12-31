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Де та коли дивитись новорічне звернення Володимира Зеленського

31 грудня 2023 13:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Де та коли дивитись новорічне звернення Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський вп'яте звернеться до українців 31 грудня. Голова держави привітає громадян з Новим роком, а його звернення транслюватимуть низка українських телеканалів.

Новини.LIVE підготували перелік каналів, де можна переглянути новорічне звернення гаранта.

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Де та коли подивитися звернення Зеленського 31 грудня

Новорічне привітання з Новим 2024 роком почнуть транслювати 31 грудня о 23:45, а завершать рівно опівночі 1 січня.

Український президент згадає все, що нам довелося пережити у 2023 році. Він озвучить здобутки України у війні проти України та на міжнародній арені. Також Зеленський розповість про цілі на наступний 2024 рік.

Так, трансляцію можна переглянути:

Нагадаємо, що 29 грудня Президент України Володимир Зеленський відвідав Авдіївку Донецької області. Він провів військову нараду та нагородив українських оборонців. 

Також ми писали, що 29 грудня Росія била по українських містах майже всім, що має у своєму арсеналі, загалом було випущено 110 ракет. Під ворожим вогнем опинились пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки. Зеленський завив, що Україна обовʼязково відповість терористам на їхні удари.

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