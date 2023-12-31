Где и когда смотреть новогоднее обращение Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятый раз обратится к украинцам 31 декабря. Глава государства поздравит граждан с Новым годом, а его обращение будет транслировать ряд украинских телеканалов.

Новини.LIVE подготовили список каналов, где можно просмотреть новогоднее обращение гаранта.

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Новогоднее поздравление с Новым 2024 годом начнут транслировать 31 декабря в 23:45, а завершат ровно в полночь 1 января.

Украинский президент вспомнит все, что нам пришлось пережить в 2023 году. Он озвучит достижения Украины в войне против Украины и на международной арене. Также Зеленский расскажет о целях на следующий 2024 год.

Так, трансляцию можно просмотреть:

Напомним, что 29 декабря Президент Украины Владимир Зеленский посетил Авдеевку Донецкой области. Он провел военное совещание и наградил украинских защитников.

Также мы писали, что 29 декабря Россия била по украинским городам почти всем, что имеет в своем арсенале, всего было выпущено 110 ракет. Под вражеским огнем оказались роддом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома. Зеленский взвыл, что Украина обязательно ответит террористам на их удары.