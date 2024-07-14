Які пам'ятники треба декомунізувати в Україні — список

Демонтаж пам'ятника генералу радянської армії Олексію Зигіну у Полтаві. Фото: poltava.to

В Україні активісти оновили список зі 100 пам'ятників, які мають бути демонтовані в межах декомунізації та деколонізації. Це лише частина, вони є основними претендентами на знесення.

Про це повідомили у громадській організації "Деколонізація. Україна".

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У списку значаться пам'ятники багатьом відомим людям.

Одними з претендентів на декомунізацію визначено пам'ятники Михайлу Булгакову, Олександру Пушкіну, Олександру Суворову, Максиму Горькому, Зої Космодем'янській, Миколі Островському, Петру Чайковському, Льву Толстому та Володимиру Висоцькому.

"І це лише основні. А насправді їх в десятки разів більше.

Працюємо, аби цей список суттєво зменшився", — йдеться у повідомленні.

У списку значаться пам'ятники багатьом відомим людям. Фото: ГО "Деколонізація. Україна"

У громадській організації поставили собі за мету завершити демонтаж більшості пам'ятників до кінця літа.

Автори списку наголошують, що це має стати важливим кроком щодо очищення культурного простору від радянської та колоніальної спадщини.

Також активісти відкриті до пропозицій та критики.

В Україні активісти оновили список зі 100 пам'ятників. Фото: ГО "Деколонізація. Україна"

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов виступив категорично проти знесення пам'ятників історичним особам, підкреслюючи важливість збереження історичної спадщини міста. За його словами, такі дії є спробою "стерти" важливі сторінки історії Одеси.

Також ми писали, що мерія Києва оголосила повну декомунізацію 53 радянських пам'ятників столиці. Там заявили, що через пропагандистські наративи та недостовірну історичну інформацію вони мають зникнути з публічного простору столиці.