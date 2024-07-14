Какие памятники нужно декоммунизировать в Украине

Демонтаж памятника генералу советской армии Алексею Зигину в Потаве. Фото: poltava.to

В Украине активисты обновили список из 100 памятников, которые должны быть демонтированы в рамках декоммунизации и деколонизации. Это лишь часть, они являются основными претендентами на снос.

Об этом сообщили в общественной организации "Деколонизация. Украина" .

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В списке числятся памятники многим известным людям.

Одними из претендентов на декоммунизацию определены памятники Михаилу Булгакову, Александру Пушкину, Александру Суворову, Максиму Горькому, Зое Космодемьянской, Николаю Островскому, Петру Чайковскому, Льву Толстому и Владимиру Высоцкому.

"И это только основные. А на самом деле их в десятки раз больше.

Работаем, чтобы этот список существенно уменьшился", — говорится в сообщении.

В списке числятся памятники многим известным людям. Фото: ОО "Деколонизация. Украина"

В общественной организации задались целью завершить демонтаж большинства памятников к концу лета.

Авторы списка отмечают, что это должно стать важным шагом по очищению культурного пространства от советского и колониального наследия.

Также активисты открыты к предложениям и критике.

В Украине активисты обновили список из 100 памятников. Фото: ОО "Деколонизация. Украина"

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов выступил категорически против сноса памятников историческим лицам, подчеркивая важность сохранения исторического наследия города. По его словам, такие действия — попытка "стереть" важные страницы истории Одессы.

Также мы писали, что мэрия Киева объявила полную декоммунизацию 53 советских памятников столицы. Там заявили, что из-за пропагандистских нарративов и недостоверной исторической информации они должны исчезнуть из публичного пространства столицы.