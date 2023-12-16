Демограф розповів, якою буде чисельність населення України після закінчення війни
За 15 років чисельність населення України скоротилася на близько 11 мільйонів. Ця цифра є надзвичайно великою. Наразі демографічні показники в країні насамперед залежать від тривалості війни проти російських окупантів.
Про це розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ Олександр Гладун для ТСН.
Чисельність населення України після війни
"Ми робили демографічний прогноз та моделювали розвиток демографічної ситуації до початку 2037 року. Підкреслю, що цей прогноз робився у стані значної інформаційної невизначеності. Експертним шляхом ми визначали рівень народжуваності та смертності, також дуже критично та з дискусіями оцінювали кількість мігрантів. Коли робили прогноз, то перше питання, яке треба було визначити — скільки буде тривати війна. На це питання ніхто немає реальної відповіді, але для прогнозу це треба було зробити", — зазначив Гладун.
За його словами, демографічні процеси мають свою специфіку. Прогнозний період наразі розділяють на такі частини:
- тривалість війни;
- 2-3 роки після її закінчення;
- 4 роки і більше після цього.
Для розробки прогнозу приблизно визначили, що війна в Україні закінчиться наприкінці 2024 року або на початку 2025 року.
"Оцінку чисельності населення ми зробили в кордонах 1991 року. Тобто врахували ОРДЛО, АР Крим, Севастополь, а також той момент, що після останнього перепису населення (2001 рік) у нас відбувалася трудова міграція за кордон. Люди масово виїздили на заробітки і залишилися там на постійне проживання. За оцінками експертів, це приблизно 2-3 мільйони людей", — наголосив Гладун.
Експерти оцінили чисельність в 42 мільйони, а потім побудували прогноз відповідно до їхніх гіпотез, на початок 2037 року. У них вийшло 30,5 мільйона. Вони прогнозують скорочення населення на 11 мільйонів. Гладун зазначив, що похибка можлива на 1 мільйон більше або менше, бо точно невідомо, коли закінчиться війна.
Заступник директора Інституту демографії наголосив, що ситуація може значно погіршитися в Україні після закінчення війни. Існують такі загрози: скорочення вікової групи дітей до 14 років, а також різниця у співвідношенні жінок та чоловіків. Гладун зазначив, чим довше тривають військові дії, тим більше зменшується вірогідність повернення додому українців, які виїхали до Європи.
Нагадаємо, представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук заявив, що всеукраїнський перепис населення цьогоріч не відбудеться. Однак уряд розгляне пропозицію щодо цього після закінчення воєнного стану.
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