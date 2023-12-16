Демограф розповів, якою буде чисельність населення України після закінчення війни

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

За 15 років чисельність населення України скоротилася на близько 11 мільйонів. Ця цифра є надзвичайно великою. Наразі демографічні показники в країні насамперед залежать від тривалості війни проти російських окупантів.

Про це розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ Олександр Гладун для ТСН.

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"Ми робили демографічний прогноз та моделювали розвиток демографічної ситуації до початку 2037 року. Підкреслю, що цей прогноз робився у стані значної інформаційної невизначеності. Експертним шляхом ми визначали рівень народжуваності та смертності, також дуже критично та з дискусіями оцінювали кількість мігрантів. Коли робили прогноз, то перше питання, яке треба було визначити — скільки буде тривати війна. На це питання ніхто немає реальної відповіді, але для прогнозу це треба було зробити", — зазначив Гладун.

За його словами, демографічні процеси мають свою специфіку. Прогнозний період наразі розділяють на такі частини:

тривалість війни;

2-3 роки після її закінчення;

4 роки і більше після цього.

Для розробки прогнозу приблизно визначили, що війна в Україні закінчиться наприкінці 2024 року або на початку 2025 року.

"Оцінку чисельності населення ми зробили в кордонах 1991 року. Тобто врахували ОРДЛО, АР Крим, Севастополь, а також той момент, що після останнього перепису населення (2001 рік) у нас відбувалася трудова міграція за кордон. Люди масово виїздили на заробітки і залишилися там на постійне проживання. За оцінками експертів, це приблизно 2-3 мільйони людей", — наголосив Гладун.

Експерти оцінили чисельність в 42 мільйони, а потім побудували прогноз відповідно до їхніх гіпотез, на початок 2037 року. У них вийшло 30,5 мільйона. Вони прогнозують скорочення населення на 11 мільйонів. Гладун зазначив, що похибка можлива на 1 мільйон більше або менше, бо точно невідомо, коли закінчиться війна.

Заступник директора Інституту демографії наголосив, що ситуація може значно погіршитися в Україні після закінчення війни. Існують такі загрози: скорочення вікової групи дітей до 14 років, а також різниця у співвідношенні жінок та чоловіків. Гладун зазначив, чим довше тривають військові дії, тим більше зменшується вірогідність повернення додому українців, які виїхали до Європи.

Нагадаємо, представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук заявив, що всеукраїнський перепис населення цьогоріч не відбудеться. Однак уряд розгляне пропозицію щодо цього після закінчення воєнного стану.