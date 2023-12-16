Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

За 15 лет численность населения Украины сократилась на 11 миллионов. Эта цифра чрезвычайно большая. Сейчас демографические показатели в стране прежде всего зависят от продолжительности войны против российских оккупантов.

Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАНУ Александр Гладун для ТСН.

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"Мы делали демографический прогноз и моделировали развитие демографической ситуации до начала 2037 года. Подчеркну, что этот прогноз делался в состоянии значительной информационной неопределенности. Экспертным путем мы определяли уровень рождаемости и смертности, также очень критично и с дискуссиями оценивали количество мигрантов. Когда делали прогноз, то первый вопрос, который надо было определить — сколько будет длиться война. На этот вопрос никто не имеет реального ответа, но для прогноза это надо было сделать", — отметил Гладун.

По его словам, демографические процессы имеют свою специфику. Прогнозный период разделяют на следующие части:

продолжительность войны;

2-3 года после ее окончания;

4 года и больше после этого.

Для разработки прогноза определили, что война в Украине закончится в конце 2024 года или в начале 2025 года.

"Оценку численности населения мы сделали в границах 1991 года. То есть учли ОРДЛО, АР Крым, Севастополь, а также тот момент, что после последней переписи населения (2001 год) у нас происходила трудовая миграция за границу. Люди массово выезжали на заработки и остались там на постоянное проживание. По оценкам экспертов, это примерно 2-3 миллиона человек", — подчеркнул Гладун.

Эксперты оценили численность в 42 миллиона, а затем построили прогноз в соответствии с их гипотезами на начало 2037 года. У них получилось 30,5 миллионов. Они прогнозируют сокращение населения на 11 миллионов. Гладун отметил, что погрешность возможна на 1 миллион больше или меньше, потому что точно неизвестно, когда закончится война.

Заместитель директора Института демографии подчеркнул, что ситуация может значительно ухудшиться в Украине после окончания войны. Есть такие угрозы: сокращение возрастной группы детей до 14 лет, а также разница в соотношении женщин и мужчин. Гладун отметил, чем дольше продолжаются военные действия, тем больше уменьшается вероятность возвращения домой уехавших в Европу украинцев.

Напомним, представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что всеукраинская перепись населения в этом году не состоится. Однако правительство рассмотрит предложение по этому поводу после окончания военного положения.