Скільки українців поїхало до Росії після війни - новини України

Елла Лібанова. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

За даними Верховного комісара з питань біженців в ЄС, у західних країнах зареєстровано близько шести мільйонів громадян України. Однак, із них 1 млн 200 тис українців можуть мешкати на території Росії.

Про це Новини.LIVE сказала директорка Інституту демографії Елла Лібанова.

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"Я не впевнена, що до Росії виїхало стільки українців. Цю цифру росіяни вперше оприлюднили всередині 22-го року і без змін продублювали її у 23-му. Не знаю, як її коментувати", — уточнила вона.

За словами Лібанової, якщо вірити даним Євростату, то на середину серпня у країнах ЄС мешкало 4,2 млн українців. Це ті, хто користується законом про тимчасовий захист. При цьому дані ДПСУ свідчать про те, що за весь цей час з України виїхало на 2 мільйони більше, ніж в'їхало.

"Але це скажімо, якщо ви 5 разів їдете у відрядження, то 5 разів туди і назад ви перетинаєте кордон. У липні-серпні, за даними ДПСУ, в’їхало більше українців, ніж виїхало. Різниця у десятки тисяч", — уточнила Лібанова.

При цьому, за її оцінками, найбільша міграція населення за останні 3 роки спостерігається у липні/серпні. Найменша – у лютому, за виключенням 2022 року, під час повномасштабного вторгнення армії РФ до України.

Нагадаємо, станом на зараз на підконтрольній Україні території проживають близько 30 мільйонів громадян. На 2050 рік прогнозують, що кількість українців може скоротитися до 25 мільйонів. Про це повідомила науковиця в галузі соціоекономіки, демографії, економіки праці Елла Лібанова у коментарі Новини.LIVE.

