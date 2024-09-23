Сколько украинцев поехало в Россию после войны - Новости Украины

Элла Либанова. Фото: Игорь Кузнецов, Новости.

По данным Верховного комиссара по вопросам беженцев в ЕС, в западных странах зарегистрировано около шести миллионов граждан Украины. Однако из них 1 млн 200 тыс украинцев могут проживать на территории России.

Об этом Новини.LIVE сказала директор Института демографии Элла Либанова.

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"Я не уверена, что в Россию выехало столько украинцев. Эту цифру россияне впервые обнародовали внутри 22-го года и без изменений продублировали ее в 23-м. Не знаю, как ее комментировать", — уточнила она.

По словам Либановой, если верить данным Евростата, то к середине августа в странах ЕС проживало 4,2 млн украинцев. Это те, кто пользуется законом о временной защите. При этом данные ГПСУ свидетельствуют о том, что за все это время из Украины выехало на 2 миллиона больше, чем въехало.

"Но это скажем, если вы 5 раз едете в командировку, то 5 раз туда и обратно вы пересекаете границу. В июле-августе, по данным ГПСУ, въехало больше украинцев, чем уехало. Разница в десятки тысяч", — уточнила Либанова.

При этом, по ее оценкам, самая большая миграция населения за последние 3 года наблюдается в июле/августе. Самая маленькая – в феврале, за исключением 2022 года, во время полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

Напомним, по состоянию на сейчас на подконтрольной Украине территории проживает около 30 миллионов граждан. На 2050 прогнозируют, что количество украинцев может сократиться до 25 миллионов. Об этом сообщила учёная в области социоэкономики, демографии, экономики труда Элла Либанова в комментарии Новини.LIVE.