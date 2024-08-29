Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow День пам'яті захисників — чому і як Україна згадує полеглих героїв саме 29 серпня arrow

День пам'яті захисників — чому і як Україна згадує полеглих героїв саме 29 серпня

29 серпня 2024 06:02
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
День пам'яті захисників - роковини Іловайська
Вшанування пам'яті загиблих. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні 29 серпня вшановують пам'ять полеглих захисників. Цей день був встановлений пам'ятним не під час повномасштабної війни, а раніше — у 2019 році, і був приурочений до трагічних подій в Іловайську в 2014 році. 

Як Україна згадує полеглих героїв цього дня — в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

День пам'яті захисників

Указом президента України від 23 серпня 2019 року було встановлено, що 29 серпня вважатиметься Днем пам'яті захисників. Дата була вибрана не випадково, а приурочена до трагічних подій — виходу з Іловайського котла у 2014 році. Тоді під Іловайськом була одна з найстрашніших битв у війні на Донбасі.

Илловайск
Битва за Іловайськ. Фото: Український Інститут майбутнього 

Бої тривали майже місяць і забрали життя сотень українських воїнів. Ще майже пів тисячі захисників отримали поранення, а 300 потрапили у полон. 

Символом цього дня вважається квітка соняшника, оскільки під час виходу з Іловайського котла багато українських захисників загинули в соняшникових полях. 

подсолнух
Вшанування пам'яті загиблих. Фото: з відкритих джерел 

З моменту запровадження пам'ятної дати в Україні 29 серпня передбачається приспущення державного прапору, запроваджена загальнонаціональна хвилина мовчання, проводиться акція пам'яті "Сонях". Українців закликають у цей день розміщувати на одязі символічний сонях як символ пам'яті.

Також важливі новини дня по темі:

 

Донбас війна захисники загиблі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:02 День пам'яті захисників — чому і як Україна згадує полеглих героїв саме 29 серпня

Ексклюзив

05:46 Волонтери у Варшаві власноруч збирають дрони для ЗСУ — 150 БПЛА вже на передовій

05:36 Подоляк відповів, чи будуть розширювати мобілізацію в Україні

05:14 В Києві під час атаки РФ уламки ворожого дрону впали на дитячий майданчик

04:40 Адвокат пояснив, що загрожує чоловікам до 25 років, які не стали на військовий облік

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

04:34 Виключення з військового обліку — чому в "Резерв+" воно не безстрокове

04:29 У Києві чули вибухи, на місто прямує дрон — працює ППО

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

02:06 У Києві та низці областей України оголошено тривогу через дрони

01:32 Солдат оскаржив невиплату 100 тисяч гривень за службу на передовій — яке рішення прийняв суд

06:02 День пам'яті захисників — чому і як Україна згадує полеглих героїв саме 29 серпня

Ексклюзив

05:46 Волонтери у Варшаві власноруч збирають дрони для ЗСУ — 150 БПЛА вже на передовій

05:36 Подоляк відповів, чи будуть розширювати мобілізацію в Україні

05:14 В Києві під час атаки РФ уламки ворожого дрону впали на дитячий майданчик

04:40 Адвокат пояснив, що загрожує чоловікам до 25 років, які не стали на військовий облік

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

04:34 Виключення з військового обліку — чому в "Резерв+" воно не безстрокове

04:29 У Києві чули вибухи, на місто прямує дрон — працює ППО

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

02:06 У Києві та низці областей України оголошено тривогу через дрони

01:32 Солдат оскаржив невиплату 100 тисяч гривень за службу на передовій — яке рішення прийняв суд

Ексклюзив

20:03 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Text

23:22 Курська операція, мобілізація та провал Путіна — ексклюзивне інтерв'ю Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Text

17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

Text

15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

Text

14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

Text

13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Text

12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації