День пам'яті захисників - роковини Іловайська

Вшанування пам'яті загиблих. Фото: з відкритих джерел

В Україні 29 серпня вшановують пам'ять полеглих захисників. Цей день був встановлений пам'ятним не під час повномасштабної війни, а раніше — у 2019 році, і був приурочений до трагічних подій в Іловайську в 2014 році.

Як Україна згадує полеглих героїв цього дня — в матеріалі Новини.LIVE.

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День пам'яті захисників

Указом президента України від 23 серпня 2019 року було встановлено, що 29 серпня вважатиметься Днем пам'яті захисників. Дата була вибрана не випадково, а приурочена до трагічних подій — виходу з Іловайського котла у 2014 році. Тоді під Іловайськом була одна з найстрашніших битв у війні на Донбасі.

Битва за Іловайськ. Фото: Український Інститут майбутнього

Бої тривали майже місяць і забрали життя сотень українських воїнів. Ще майже пів тисячі захисників отримали поранення, а 300 потрапили у полон.

Символом цього дня вважається квітка соняшника, оскільки під час виходу з Іловайського котла багато українських захисників загинули в соняшникових полях.

Вшанування пам'яті загиблих. Фото: з відкритих джерел

З моменту запровадження пам'ятної дати в Україні 29 серпня передбачається приспущення державного прапору, запроваджена загальнонаціональна хвилина мовчання, проводиться акція пам'яті "Сонях". Українців закликають у цей день розміщувати на одязі символічний сонях як символ пам'яті.