День памяти защитников - годовщина Иловайска

Чествование памяти погибших. Фото: из открытых источников

В Украине 29 августа чтят память павших защитников. Этот день был установлен памятным не во время полномасштабной войны, а раньше — в 2019 году, и был приурочен к трагическим событиям в Иловайске в 2014 году.

Как Украина вспоминает павших героев в этот день — в материале Новини.LIVE.

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День памяти защитников

Указом президента Украины от 23 августа 2019 года было установлено, что 29 августа будет считаться Днем памяти защитников. Дата была выбрана не случайно, а приурочена к трагическим событиям — выходу из Иловайского котла в 2014 году. Тогда под Иловайском было одно из самых страшных сражений в войне на Донбассе.

Битва за Иловайск. Фото: Украинский Институт будущего

Бои продолжались почти месяц и унесли жизни сотен украинских воинов. Еще около полутысячи защитников получили ранения, а 300 попали в плен.

Символом этого дня считается цветок подсолнечника, поскольку при выходе из Иловайского котла многие украинские защитники погибли в полях подсолнечника.

Чествование памяти погибших. Фото: из открытых источников

С момента введения памятной даты в Украине 29 августа предполагается приспущение государственного флага, введена общенациональная минута молчания, проводится акция памяти "Сонях". Украинцев призывают в этот день размещать на одежде символический сонях как символ памяти.