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Депутатам та чиновникам пропонують дозволити виїжджати за кордон — хто в переліку

5 серпня 2024 16:24
Галина Шподарева - редактор
В Україні пропонують безперешкодно випускати за кордон низку депутатів та чиновників
Сесійна зала Верховної Ради України. Фото: President.gov.ua
Галина Шподарева - редактор

В Україні пропонують дозволити вільний виїзд за кордон народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, представникам громадських організацій, що входять до переліку заброньованих у зв’язку з отриманням іноземного фінансування.

Законопроєкт 11460 під назвою "Щодо додаткових заходів із посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану" було зареєстровано у Верховній Раді 2 серпня.

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Законопроєкт 11460. Фото: скриншот

Вільний виїзд за кордон для депутатів та чиновників 

У законопроєкті 11460 пропонують дати право безперешкодного виїзду за кордон на час дії бронювання народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам та представникам громадських організацій, що внесені до переліку заброньованих у зв’язку з отриманням фінансових грантів від міжнародних партнерів, експертам з питань нормативних актів та іншим, хто має право на бронювання. 

Що передбачає законопроєкт 11460

"Особи, зазначені у частині першій, пунктах 1-5 частини третьої,
частинах п’ятій і шостій цієї статті, мають, на час дії відстрочки, право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення документа про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Зазначене право на час здійснення їх повноважень поширюється на народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад за умови пред’явлення ними службового посвідчення", — йдеться в документі.

Також у статті 25 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" пропонується встановити, що особи, зазначені у ч. 1 ст. 25, мають на час дії бронювання право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення ними документа про бронювання.

Ініціатори законопроєкту

Серед ініціаторів законопроєкту, зокрема, Петро Порошенко, Артур Герасимов, Ірина Геращенко, Володимир Ар'єв, Олексій Гончаренко, Володимир В'ятрович, Микола Княжицький та Мар'яна Безугла. 

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Верховна Рада законопроєкт бронювання народні депутати виїзд за кордон

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