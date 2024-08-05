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Депутатам и чиновникам предлагают разрешить выезжать за границу — кто в перечне

5 августа 2024 16:24
Галина Шподарева - редактор
В Украине предлагают беспрепятственно выпускать за границу ряд депутатов и чиновников
Сессионный зал Верховной Рады Украины. Фото: President.gov.ua
Галина Шподарева - редактор

В Украине предлагают разрешить свободный выезд за границу народным депутатам, чиновникам, судьям, прокурорам, представителям общественных организаций, входящих в список забронированных в связи с получением иностранного финансирования.

Законопроект 11460 под названием "О дополнительных мерах по усилению мотивации и защиты прав военнослужащих в условиях действия военного положения" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 августа.

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Законопроект 11460. Фото: скриншот

Свободный выезд за границу для депутатов и чиновников

В законопроекте 11460 предлагают дать право беспрепятственного выезда за границу на время действия бронирования народным депутатам, чиновникам, судьям, прокурорам и представителям общественных организаций, которые внесены в перечень забронированных в связи с получением финансовых грантов от международных партнеров, экспертам по вопросам нормативных актов и другим, кто имеет право на бронирование. 

Что предусматривает законопроект 11460

"Лица, указанные в части первой, пунктах 1-5 части третьей,
частях пятой и шестой настоящей статьи, имеют, на время действия отсрочки, право беспрепятственного выезда за границу при условии предъявления документа об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации. Указанное право на время осуществления их полномочий распространяется на народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и депутатов местных советов при условии предъявления ими служебного удостоверения", — говорится в документе.

Также в статье 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предлагается установить, что лица, указанные в ч. 1 ст. 25, имеют, на время действия бронирования, право беспрепятственного выезда за границу при условии предъявления ими документа о бронировании.

Инициаторы законопроекта

Среди инициаторов законопроекта, в частности Петр Порошенко, Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Владимир Арьев, Алексей Гончаренко, Владимир Вятрович, Николай Княжицкий и Марьяна Безуглая. 
 

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