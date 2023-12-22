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Депутати партії Порошенка подають в суд на Стефанчука

22 грудня 2023 23:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Депутати партії Порошенка подають в суд на Стефанчука
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Верховна Рада
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Депутати "Європейської солідарності" підготували і подали позов до Київського Окружного Адміністративного суду. Нардепи цієї фракції вважають, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закриває очі на перешкоджання міжпарламентської діяльності опозиційних політиків та блокує їх закордонні відрядження.

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

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Повідомлення Ірини Геращенко. Фото: скриншот

Депутати "ЄС" подають в суд на голову ВР

Народні обранці від партії "Європейська Солідарність" планують подати позов до Окружного адміністративного суду через, як вони заявляють, "протиправну бездіяльність" голови Верховної Ради Руслана Стефанчука в питанні "блокування міжпарламентської діяльності опозиційних політиків".

Як зазначається, у позові зібрали інформацію про нібито блокування роботи в складі офіційної делегації в Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Також депутатка заявила про блокування відряджень на політичні асамблеї Європейської народної партії, де планувалося представлення резолюції щодо України, та інші міжнародні заходи.

Стефанчук блокує відрядження опозиціонерів

"Попри вчасно подані запрошення і всі офіційні документи, голова ВР свавільно не підписував відряджень, при цьому не надаючи жодних відповідей на свої дії. Депутати "ЄС" повʼязують ці дії  Стефанчука з подвійними стандартами, які він, як голова ВР, демонструє саме до опозиційних політиків", — йдеться в пості Геращенко.

Від імені "Євросолідарності" Геращенко закликала інших народних обранців долучатися до позову, який підготували, щоб, як вона висловилась, "захистити парламентаризм разом".

Раніше ми повідомляли, що голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вніс на розгляд подання про призначення нового голови Рахункової палати. На цю посаду він пропонує Ольгу Піщанську.

Нагадуємо, що Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, задекларував особистих доходів на суму 1 313 689 гривень. Також у декларації вказано, що дружина депутата, працюючи в Київському національному університету ім. Тараса Шевченка, заробляє пів мільйона гривень. 

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