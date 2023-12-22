Депутаты партии Порошенко подают в суд на Стефанчука
Депутаты "Европейской солидарности" подготовили и подали иск в Киевский Окружной Административный суд. Нардепы этой фракции считают, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук закрывает глаза на препятствование межпарламентской деятельности оппозиционных политиков и блокирует их заграничные командировки.
Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.
Депутаты "ЕС" подают в суд на председателя ВР
Народные избранники от партии "Европейская Солидарность" планируют подать иск в Окружной административный суд из-за, как они заявляют, "противоправного бездействия" председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука в вопросе "блокирования межпарламентской деятельности оппозиционных политиков".
Как отмечается, в иске собрали информацию о якобы блокировке работы в составе официальной делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Также депутат заявила о блокировании командировок на политические ассамблеи Европейской народной партии, где планировалось представление резолюции по Украине, и другие международные мероприятия.
Стефанчук блокирует командировку оппозиционеров
"Несмотря на своевременно приглашенные и все официальные документы, председатель ВР своевольно не подписывал командировок, при этом не давая никаких ответов на свои действия. Депутаты "ЕС" связывают эти действия Стефанчука с двойными стандартами, которые он, как председатель ВР, демонстрирует именно к оппозиционным политикам", — говорится в посте Геращенко.
От имени "Евросолидарности" Геращенко призвала других народных избранников приобщаться к иску, который подготовили, чтобы, как она выразилась, "защитить парламентаризм вместе".
Ранее мы сообщали, что глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук внес на рассмотрение представление о назначении нового председателя Счетной палаты. На этот пост он предлагает Ольгу Песчанскую.
Напомним, что Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады Украины, задекларировал личных доходов на сумму 1 313 689 гривен. Также в декларации указано, что супруга депутата, работая в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, зарабатывает полмиллиона гривен.
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