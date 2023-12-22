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Депутаты партии Порошенко подают в суд на Стефанчука

22 декабря 2023 23:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Депутаты партии Порошенко подают в суд на Стефанчука
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Верховная Рада
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Депутаты "Европейской солидарности" подготовили и подали иск в Киевский Окружной Административный суд. Нардепы этой фракции считают, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук закрывает глаза на препятствование межпарламентской деятельности оппозиционных политиков и блокирует их заграничные командировки.

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

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Сообщение Ирины Геращенко. Фото: скриншот

Депутаты "ЕС" подают в суд на председателя ВР

Народные избранники от партии "Европейская Солидарность" планируют подать иск в Окружной административный суд из-за, как они заявляют, "противоправного бездействия" председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука в вопросе "блокирования межпарламентской деятельности оппозиционных политиков".

Как отмечается, в иске собрали информацию о якобы блокировке работы в составе официальной делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Также депутат заявила о блокировании командировок на политические ассамблеи Европейской народной партии, где планировалось представление резолюции по Украине, и другие международные мероприятия.

Стефанчук блокирует командировку оппозиционеров

"Несмотря на своевременно приглашенные и все официальные документы, председатель ВР своевольно не подписывал командировок, при этом не давая никаких ответов на свои действия. Депутаты "ЕС" связывают эти действия Стефанчука с двойными стандартами, которые он, как председатель ВР, демонстрирует именно к оппозиционным политикам", — говорится в посте Геращенко.

От имени "Евросолидарности" Геращенко призвала других народных избранников приобщаться к иску, который подготовили, чтобы, как она выразилась, "защитить парламентаризм вместе".

Ранее мы сообщали, что глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук внес на рассмотрение представление о назначении нового председателя Счетной палаты. На этот пост он предлагает Ольгу Песчанскую.

Напомним, что Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады Украины, задекларировал личных доходов на сумму 1 313 689 гривен. Также в декларации указано, что супруга депутата, работая в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, зарабатывает полмиллиона гривен.

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