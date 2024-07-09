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Держава бере на себе відбудову "Охматдиту" — Шмигаль відповів, коли розпочнуться роботи

9 липня 2024 16:17
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Ракетний удар по Охматдиту 8 липня — держава починає відбудову лікарні
Пошкоджена будівля лікарні "Охматдит" у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Уряд спрямує 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Відбудова медзакладу починається вже зараз.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram у вівторок, 9 липня.

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За словами прем'єра, відповідальні міністерства отримали наказ щодо питання про виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим.

"Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в "Охматдиті". Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови", — йдеться у повідомленні.

Шмигаль додав, що постраждалі отримають допомогу у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини. 

Він підкреслив, що зараз вже знайшли локації для переїзду лікарів пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів. Їх переведуть у Київські обласні клінічні лікарні №1 та №2. 

Раніше ми повідомляли, що значних пошкоджень через ракетний удар зазнали корпуси "Охматдиту", включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару російської ракети по медичному закладу "Охматдит" у Києві було завершено: відомо про двох загиблих. Зокрема, загинула 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук. Вона працювала дитячим нефрологом.

Денис Шмигаль Кабінет міністрів Київ війна діти гроші обстріли ракети уряд війна в Україні Охматдит ракетний удар

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