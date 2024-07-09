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Государство берет на себя восстановление "Охматдета" — Шмыгаль ответил, когда начнутся работы

9 июля 2024 16:17
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Ракетный удар по Охматдету 8 июля — государство начинает восстановление больницы
Повреждено здание больницы "Охматдет" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Правительство направит 100 миллионов гривен на первоочередные восстановительные работы в детской больнице "Охматдет" в Киеве. Восстановление медучреждения начинается уже сейчас.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram во вторник, 9 июля.

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По словам премьера, ответственные министерства получили приказ по вопросу о выделении средств для восстановления и помощи пострадавшим.

"Сегодня мы направляем из резервного фонда госбюджета 100 млн грн на первоочередные восстановительные работы в "Охматдете". Далее будем увеличивать финансирование по мере того, как будет подготовлен проект восстановления", — говорится в сообщении.

Шмыгаль добавил, что пострадавшие получат помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи.

Он отметил, что сейчас уже найдены локации для переезда врачей пациентов из разрушенных и поврежденных корпусов. Их переведут в Киевские областные клинические больницы №1 и №2.

Ранее мы сообщали, что значительные повреждения из-за ракетного удара получили корпуса "Охматдета", включая недавно построенные отделения и единственную в стране онкогематологическую лабораторию.

9 июля аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара российской ракеты по медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве были завершены: известно о двух погибших. В частности, погибла 30-летняя врач Светлана Лукьянчук . Она работала детским нефрологом.

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