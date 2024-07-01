Які онлайн-казино обирають українські держслужбовці та скільки виграють — розслідування

Азартная игра на компьютере. Фото: itvua.tv

У 2023 році українські держслужбовці виграли понад 156 млн грн в онлайн-казино, лотереях та бетінгових компаніях. Грають усі — від суддів та прокурорів до працівників МВС та дітей службовців апарату РНБО.

Про це повідомило видання "Слідство Інфо" у понеділок, 1 липня.

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Найчастіше українські чиновники декларували виграші від ТОВ "Спейсикс" ("Космолот"), ТОВ "Слотс Ю.Ей.", ТОВ "ВБет Україна" та ТОВ "Геймдев". А також — від гральної компанії "Паріматч", яка у березні 2023 року потрапила під санкції РНБО.

У своїх деклараціях майже 6500 тисяч чиновників вказали виграші у лотереях та бетінгових компаніях.

Чемпіони онлайн-ігор

"Найбільший виграш — майже 44 мільйони гривень — вказує у своїй декларації Ольга Худик, поліцейська патрульної поліції Косівського районного відділу поліції Івано-Франківської області. І зазначає, що це виграш її чоловіка — Олега Худика, який працює оперуповноваженим у тому ж райвідділі поліції", — йдеться в розслідуванні

Окрім самих посадовців в онлайн-казино грають і їхні діти, а посадовці відображають їхні виграші у своїх деклараціях.

Ірина Тимошенко, керівниця служби з питань безпеки критичної інфраструктури апарату РНБО, задекларувала трохи більше ніж 2 тисяч гривень виграшу своєї доньки — Тимошенко Катерини, яка займає державну посаду у Держспецзв’язку.

Роман Світличний — суддя Зарічненського районного суду Рівненської області. За 2023 рік він задекларував три виграші свого сина на загальну суму понад 70 тисяч гривень.

Альтернативні джерела доходу

У процесі спілкування з держпосадовцями журналісти з’ясували, що до ставок на спорт та запускання слотів штовхає не завжди азарт. Інколи причиною є пошук додаткових джерел доходу.

"Саме таку версію озвучив Віталій Никоненко, начальник відділу управління персоналом апарату Ізюмської райдержадміністрації. Лише за 2023 рік чоловік декларує два призи — 335 тисяч гривень від оператора державних лотерей "МСЛ" і майже 118 тисяч гривень від букмекерської компанії "ФАВБЕТ", — пишуть розслідувачі.

Нагадаємо, у травні 2024 року український уряд обмежив діяльність онлайн-казино в інтернеті: йдеться про ухвалення постанови, що передбачає протидію негативним наслідкам діяльності азартних ігор у мережі.

Ініціатором петиції про заборону доступу до онлайн-казино для військовослужбовців став військовий 59 бригади Павло Петриченко, який зазначив, що азартні ігри стають серйозною проблемою для багатьох військовослужбовців.

Також Міністерство цифрової трансформації України звернулося до компаній Apple та Google. Корпорації закликали видалити зі своїх маркетплейсів застосунки нелегальних українських онлайн-казино.