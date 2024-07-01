Какие онлайн-казино выбирают украинские госслужащие и сколько выигрывают

Азартная игра на компьютере. Фото: itvua.tv

В 2023 году украинские госслужащие выиграли более 156 млн грн в онлайн-казино, лотереях и бетинговых компаниях. Играют все – от судей и прокуроров до работников МВД и детей служащих аппарата СНБО.

Об этом сообщило издание "Слідство Інфо" в понедельник, 1 июля.

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Чаще всего украинские чиновники декларировали выигрыши от ООО "Спейсикс" ("Космолот"), ООО "Слотс Ю.Эй.", ООО "ВБет Украина" и ООО "Геймдев". А также — от игорной компании "Париматч", которая в марте 2023 года попала под санкции СНБО.

В своих декларациях почти 6500 тысяч чиновников указали выигрыши в лотереях и беттинговых компаниях.

Чемпионы онлайн-игр

"Самый большой выигрыш — почти 44 миллиона гривен — указывает в своей декларации Ольга Худик, полицейская патрульной полиции Косовского районного отдела полиции Ивано-Франковской области. И отмечает, что это выигрыш ее мужа — Олега Худика, который работает оперуполномоченным в том же райотделе полиции", — говорится в расследовании

Кроме самих чиновников в онлайн-казино играют и их дети, а чиновники отражают их выигрыши в своих декларациях.

Ирина Тимошенко, руководитель службы по вопросам безопасности критической инфраструктуры аппарата СНБО, задекларировала чуть более 2 тысяч гривен выигрыша своей дочери — Тимошенко Екатерины, которая занимает государственную должность в Госспецсвязи.

Роман Светличный — судья Заречненского районного суда Ровенской области. За 2023 год он задекларировал три выигрыша своего сына на общую сумму более 70 тысяч гривен.

Альтернативные источники дохода

В процессе общения с госчиновниками журналисты выяснили, что к ставкам на спорт и запуску слотов толкает не всегда азарт. Иногда причиной является поиск дополнительных источников дохода.

"Именно такую версию озвучил Виталий Никоненко, начальник отдела управления персоналом аппарата Изюмской райгосадминистрации. Только за 2023 год мужчина декларирует два приза — 335 тысяч гривен от оператора государственных лотерей "МСЛ" и почти 118 тысяч гривен от букмекерской компании "ФАВБЕТ", — пишут расследователи.

Напомним, в мае 2024 года украинское правительство ограничило деятельность онлайн-казино в интернете: речь идет о принятии постановления, предусматривающего противодействие негативным последствиям деятельности азартных игр в сети.

Инициатором петиции о запрете доступа к онлайн-казино для военнослужащих стал военный 59 бригады Павел Петриченко, отметивший, что азартные игры становятся серьезной проблемой для многих военнослужащих.

Также Министерство цифровой трансформации Украины обратилось в компании Apple и Google. Корпорации призвали удалить из своих маркетплейсов приложения нелегальных украинских онлайн-казино.