Екологічна катастрофа в Україні — Держводагентство визнало забруднення двох річок

Наслідки забруднення у Сеймі. Фото: darg.gov.ua

Отруйні води з річки Сейм потрапили до гирла Десни. Забруднення має органічний збудник, водночас хімічних або високотоксичних речовин у водах обох річок не зафіксовано.

Про це заявив глава Держводагентства України Михайло Янчук в етері телемарафону.

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"Можемо констатувати, що дійсно відбулося забруднення річки Сейм. Фіксуємо переміщення цього забруднення. Воно вже досягло річки Десна", — сказав він.

За його словами, установа спільно з низкою лабораторій контролює якість води у двох водоймах.

"Хімічних або високотоксичних забрудників не зафіксовано. Це органічне забруднення", — повідомив Янчук.

Він додав, що зараз зусилля всіх служб напаравлені на ліквідацію цієї ситуації, і досі тривають всі можливі обговорення.

"За дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля сьогодні буде проведено засідання Державної комісії з ТЕБ та НС. За результатами цього засідання будуть надані відповідні доручення органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо локалізації та ліквідації наслідків", — пояснив чиновник.

Що передувало інциденту

Зграя загиблих окунів у Сеймі. Джерело: darg.gov.ua

Нагадаємо, 28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у Десні виявили отруйну речовину, яку принесла течія з боку Росії. Відразу у КОВА спростували інформацію.

Своєю чергою зауважимо, що Сейм протікає в Курській області Росії, де зараз триває бойова операція ЗСУ. Потім вона впадає в Десну у Чернігівській області, а та вже впадає у Дніпро.