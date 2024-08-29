Экологическая катастрофа в Украине — Госводагентство признало загрязнение двух рек

Последствия загрязнения в Сейме. Фото: darg.gov.ua

Ядовитые воды из реки Сейм попали в устье Десны. Загрязнение имеет органический возбудитель, в то же время химические или высокотоксичные вещества в водах обеих рек не зафиксированы.

Об этом заявил глава Госводагентства Украины Михаил Янчук в эфире телемарафона.

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Загрязнение Сейма и Десны

"Можем констатировать, что действительно произошло загрязнение реки Сейм. Фиксируем перемещение этого загрязнения. Оно уже достигло реки Десна", — сказал он.

По его словам, учреждение совместно с рядом лабораторий контролирует качество воды в двух водоемах.

"Химические или высокотоксичные загрязнители не зафиксированы. Это органическое загрязнение", — сообщил Янчук.

Он добавил, что сейчас усилия всех служб наравнены на ликвидацию этой ситуации, до сих пор продолжаются все возможные обсуждения.

"По поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля сегодня будет проведено заседание Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС. По результатам этого заседания будут предоставлены соответствующие поручения органам исполнительной власти и местному самоуправлению по локализации и ликвидации последствий", — пояснил чиновник.

Что предшествовало инциденту

Стая погибших окуней в Сейме. Источник: darg.gov.ua

Напомним, 28 августа мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в Десне обнаружили ядовитое вещество, которое принесло течение со стороны России. Сразу в КОВА опровергли информацию.

В свою очередь заметим, что Сейм протекает в Курской области России, где сейчас идет боевая операция ВСУ. Затем она впадает в Десну в Черниговской области, а уже потом впадает в Днепр.